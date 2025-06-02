Якісна анімація та захопливі історії: 5 найкращих мультсеріалів за останні 5 років

2020-ті роки були доволі насиченими для кіноіндустрії, зокрема для серіалів. Цей формат частково знайшов себе в мультиплікації: за останній час вийшло безліч цікавих анімаційних шоу. Для авторів це можливість повністю розкрити свою уяву й застосувати на екрані різноманітні візуальні ефекти.

Кіно 24 розповість про одні з найкращих анімаційних шоу, які вийшли в останні 5 років. Від драматичних і дорослих історій до проєктів, які можуть дивитися діти й підлітки – ці мультсеріали заслуговують уваги.

Дивіться також Найпопулярніший мінісеріал на Netflix, який можна подивитись всього за один вечір

"Аркейн" (2021 – 2024)

Серіал заснований на грі League of Legends, тому й події відбуваються у вигаданих містах цього всесвіту: Пілтовері та Зауні. Тут мешкають бідняки та злочинці. Група крадіїв із Зауна невдало пограбували лабораторію в Пілтовері. Через це до світу повернулась заборонена магія.

Оригінальний серіал Netflix підкорив глядачів. Він призначений не тільки для дітей, але й дорослих. Тут барвиста анімація, цікаві й багатогранні персонажі та сцени, що вражають.

"Аркейн": дивіться трейлер онлайн

"Невразливий" (2021 – дотепер)

Марк Грейсон здається звичайним школярем. Та є один виняток: його батько Нолан – наймогутніший супергерой на Землі. Після святкування 17-річчя Марк і сам виявляє у себе суперсилу та починає тренуватись з батьком. Він дорослішає, а водночас у нього й інших персонажів з'являється щораз більше проблем.

Цей серіал кумедний, насичений емоціями й неймовірно захопливий. Цікава сюжетна лінія та яскраві персонажі точно підкорять шанувальників подібних шоу.

"Невразливий": дивіться трейлер онлайн

"Люди Ікс '97" (2024 – дотепер)

Сюжет супергеройського мультсеріалу є продовженням оригінального шоу 1992 року. Події відбуваються з того моменту, на якому завершилась попередня історія.

Шоу є одним з найкращих у своєму жанрі, адже виправдало очікування і не стало провалом відносно оригіналу. Це насичена пригодницька адаптація, яка сподобається і фанам попереднього серіалу, і тим, хто не є прихильником класики.

"Люди Ікс '97": дивіться трейлер онлайн

"Царство падальників" (2023)

У центрі серіалу – частина команди, яка евакуювалась у рятувальних капсулах з пошкодженого космічного корабля й тепер виживає на чужій планеті Веста. Герої розділилися на три ізольовані групи, які намагаються вижити. Вони пізнають незвичну природу загадкової планети на шляху до порятунку.

Один з недооцінених мультсеріалів 2020-х років завершився після першого сезону. Якісна анімація та атмосфера надихають і приємно дивують.

"Царство падальників": дивіться трейлер онлайн

Smiling Friends ("Веселі друзяки") (2020 – дотепер)

Мультсеріал розповідає про невелику компанію Smiling Friends, яка має дарувати світові щастя. Її представники, цинічний Чарлі та його веселий співробітник Пім, намагаються допомагати людям з труднощами, які телефонують на гарячу лінію компанії. Деколи це завдання виявляється складнішим, ніж здавалося.

Трохи дивакувате шоу призначене для дорослих. Епізоди доволі короткі, тому їх легко переглядати на одному диханні. Сюрреалістичний гумор та химерна анімація стають ковтком свіжого повітря серед інших телешоу.

Smiling Friends: дивіться трейлер онлайн