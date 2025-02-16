Їх варто подивитись усім: 3 найкращі фільми-мюзикли за всю історію кіно

Жанр кіномюзиклу розвивався від самого початку індустрії та ніколи не втрачав своєї актуальності. Навіть сьогодні творці кіно продовжують адаптувати бродвейські шоу чи працювати над оригінальними проєктами. А новий мюзикл "Емілія Перес" може стати найкращим фільмом року за версією Оскара.

24 Канал розповість про одні з найкращих мюзиклів, які були коли-небудь створені. Ці фільми вплинули на історію кіно та попкультуру й стали справжньою класикою.

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"Кабаре" (1972)

Талановита й енергійна Саллі Боулз виступає у розпусному нічному клубі. Живе вона в занедбаному пансіонаті з молодим британським академіком. Попри різницю в характерах вони стають друзями й коханцями. Їхні стосунки постають перед труднощами через приїзд німецького аристократа, який пропонує їм гроші, подарунки й не тільки.



Фільм майстерно поєднує розваги та драму, відображаючи напружену атмосферу епохи.

"Кабаре": дивіться трейлер онлайн

"Співаючи під дощем" (1952)

Успішна зірка німого кіно Дон Локвуд заводить фальшиві стосунки з партнеркою по стрічці – Ліною Ламонт. Коли настає ера звукових фільмів, виникають труднощі – в Ліни неприємний голос, що може зіпсувати прем'єру їхнього нового фільму. Дон залучає до стрічки молоду акторку і співачку Кеті, в яку починає закохуватися.

Музичні номери у цьому мюзиклі підкорюють та вражають, а сцена танцю під дощем стала легендарною. Це не лише яскравий і веселий фільм, а й прониклива історія про любов, зміни та мистецтво.

"Співаючи під дощем": дивіться трейлер онлайн

"Чарівник країни Оз" (1939)

Події фільму розгортаються у казковій країні Оз та Смарагдовому місті. Через смерч тут опиняються дівчинка Дороті та її собака Тото. Дороті знаходить чарівні туфлі, які шукає зла чаклунка, і вирушає в Смарагдове місто з новими друзями.

Це захопливий і зворушливий фільм, який можна дивитися з усією сім'єю. "Чарівник країни Оз" став одним із найвпливовіших фільмів усіх часів і залишається улюбленим для багатьох поколінь.

"Чарівник країни Оз": дивіться трейлер онлайн