5 найкращих нових українських серіалів, які обожнюють глядачі

Українське кіно постійно розвивалося, хоч і потерпало від різних політичних і культурних змін. Кіноіндустрія в Україні не зупинилась навіть через повномасштабну війну: досі виходять фільми та серіали, багато з яких отримують престижні нагороди та відзнаки.

У суботу, 14 вересня, в Україні святкують День кіно. З цієї нагоди редакція Кіно 24 підібрала нові українські серіали, які варто подивитися у святковий день.

До слова 7 сучасних українських фільмів, які варто подивитися у День кіно

"Я – Надія"

Цей серіал створений на реальних подіях війни. За сюжетом, деякі харківські медики швидкої покинули роботу й переїхали в інше місце. В Харкові залишається молода фельдшерка Надія, яка постає перед складним вибором: врятувати сім'ю та виїхати, чи продовжувати робити таку важливу справу під обстрілами.

"Я – Надія": дивіться трейлер онлайн

"Перевізниця"

Драматичний серіал присвячений першим тижням російського вторгнення. Головна героїня Лідія, яка родом з Луганська, на своїй автівці перевозить мирних жителів у безпечні місця. Кожен епізод присвячений окремому пасажиру. Кіно отримало премію "Золота дзиґа".

"Перевізниця": дивіться трейлер онлайн

"Жіночий лікар. Нове життя"

Під час повномасштабної війни зняли перезавантаження одного з найпопулярніших в Україні серіалу про медиків. Він розповідає про акушера-гінеколога Михайла Гончара, який переїхав з Києва до Сіверодонецька. Окупанти зруйнували його дім та лікарню, де він працював. Так Михайло влаштовується на роботу у столиці. До слова, другий сезон стартував 2 вересня.

"Жіночий лікар. Нове життя": дивіться трейлер онлайн

"Молода"

40-річна Ольга опиняється у непростій ситуації: чоловік залишив її заради молодої коханки, а заощадження спустив на азартні ігри. Вона змушена повернутись до роботи, які давно кинула. Та на співбесідах їй відмовляють через вік. Ольга вирішує "скинути" 14 років, щоб почати нове життя.

"Молода": дивіться трейлер онлайн

"Коло омани"

Талановита Ліна Коваленко стає жертвою домашнього насильства. Вона випадково опиняється за ґратами за убивство свого чоловіка. Ліна повертається на свободу після того, як термін ув'язнення завершився. Їй потрібно подолати життєві випробування та повернути власну доньку.

"Коло омани": дивіться трейлер онлайн

Пропонуємо звернути увагу на нові українські серіали, які вже завоювали любов глядачів. Це чудовий вибір до Дня українського кіно.