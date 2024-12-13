Будете тремтіти від страху: 4 найкращі різдвяні фільми жахів

Різдво – це тепле, затишне та веселе свято, коли хочеться відпочивати від всіх негараздів. Саме це робить його головною мішенню для жахастиків, де можна змістити акценти та поставити головних героїв у зовсім інше середовище.

Якщо вам набридли різдвяні комедії чи тематичні романтичні фільми, зверніть увагу на інший жанр. Святкові фільми жанрів здатні не лише полоскотати нерви, але й показати інший бік свята, пише 24 Канал.

До слова 10 найпопулярніших фільмів і серіалів на Netflix, які обожнюють переглядати українці

"Чорне Різдво" (1974)

Це канадський слешер про студентів коледжу, які стикаються з серійним вбивцею, що ховається у жіночому гуртожитку. Фільм натхненний інцидентом, що стався у 1943 році, коли 14-річний Джордж забив до смерті бейсбольною битою свою матір. Після популярності стрічки вийшло два її римейки – у 2006 та 2019 роках.

"Чорне Різдво": дивіться трейлер онлайн

"Гремліни" (1984)

На Різдво чоловік Ренделл дарує своєму синові Біллі незвичну тваринку з Китайського кварталу. Хлопчик у захваті від пухнастика на ім'я Гізмо. Але через неправильний догляд в один момент все змінюється – з Гізмо злізає вся шерсть, і він перетворюється в армію злих гремлінів.

Цей фільм став класичною різдвяною стрічкою. До слова, автором сценарію виступив Кріс Коламбус, який працював над фільмами "Сам удома" та першими двома частинами "Гаррі Поттера".

"Гремліни": дивіться трейлер онлайн

"Тиха ніч, смертельна ніч" (1984)

Хлопчик Біллі у 5 років отримав страшну травму: він став свідком, як його батьків вбиває маніяк в одязі Санта-Клауса. Подорослішавши, Біллі влаштовується у магазин іграшок. Перед Різдвом до нього повертаються моторошні спогади, які змушують його вбивати. Є лише одна людина, яка може зупинити хлопця.

"Тиха ніч, смертельна ніч": дивіться трейлер онлайн

"Джек Фрост" (1997)

Убивцю-маніяка засуджують до смертної кари та відправляють до місця, де має відбутися страта. Однак по дорозі стається нещасний випадок – в'язничний автомобіль потрапляє в аварію, зіштовхнувшись із фургоном, в якому перевозять секретний вантаж.

На тіло маніяка та сніг проливається небезпечна речовина, під впливом якої убивця воскресає у вигляді сніговика. Тепер він хоче помститися тим, хто послав його на страту.

"Джек Фрост": дивіться трейлер онлайн