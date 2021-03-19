Найкращі ролі Брюса Вілліса: цікава добірка фільмів з актором

Брюс Вілліс грає переважно головні ролі, а кінокартини з його участю приречені на успіх. Він знявся у понад сотні фільмів.

Журналісти обрали п'ятірку найпопулярніших ролей актора. Більшість з них, скоріш за все, ви бачили.

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"Смерть їй личить", 1992 рік

Це – фантастична кінокомедія у кращих традиціях чорного гумору. Бродвейська зірка Меделін Ештон підступно відбиває у подружки-письменниці Хелен її нареченого – простодушного доктора Ернеста, талановитого пластичного хірурга.

Минає 14 років і Меделін перетворюється у зморшкувату злісну мегеру. Прекрасно виглядає лише Хелен, яка після тривалої депресії схудла і підлікувалася в психлікарні.

Трейлер фільму "Смерть їй личить": дивіться відео

Від квітучого вигляду заклятої подруги у Меделін зводить щелепу. Тоді колишня зірка вдається до крайнього засобу – ковтку чарівного еліксиру вічного життя, дію якого може перевірити тільки смерть.

"Детективне агентство "Місячне сяйво", 1985 – 1989 роки

Медді – власниця кількох фірм, які розорилися. Вона вирішує продати детективне агентство, директор якого знаходить вихід із ситуації. Він пропонує Медді зробити його повноправним партнером і спробувати врятувати компанію. Трохи подумавши, Медді погоджується.

Трейлер фільму "Детективне агентство "Місячне сяйво": дивіться відео

Далі головні герої серіалу постійно сварилися, жартували одне з одним, незграбно керували своїм детективним агентством, та водночас якось примудрялися розкривати злочини, знаходити шахраїв і розгадувати загадки.

Цей фільм приніс Брюсу Віллісу славу і загальне визнання. А його дует із Сібілл Шеперд називають однією з найкращих телевізійних пар.

"П'ятий елемент", 1997 рік

Кожні 5 тисяч років відкриваються двері між вимірами і темні сили прагнуть порушити наявну гармонію. Кожні 5 тисяч років Всесвіту потрібен герой, здатний протистояти цьому злу.

Трейлер фільму "П'ятий елемент": дивіться відео

У XXIII столітті нью-йоркський таксист Корбен Даллас, якого зіграв Вілліс, повинен розв'язати глобальне завдання – порятунок всього людського роду.

"Місто гріхів", 2005 рік

Це місто притягує до себе бунтарів, людей з розбитими серцями й негідників, які "загрузли" у пороці. Деякі називають його містом пітьми. Але є й ті, хто називає місто гріхів своїм домом: "нечисті на руку" поліціянти, повії, шляхетні розбійники.

Трейлер фільму "Місто гріхів": дивіться відео

Деякі жадають помсти, інші – спокути. Їхні лячні історії "б'ють по нервах". Місто гріхів ожило за допомогою світла й тіні, лаконічних діалогів, стилізованих зображень і спецефектів.

"Міцний горішок", 1988 рік

Джон Макклейн живе в Нью-Йорку і працює у поліцейському відділку. Головний герой з самого дитинства знав, що стоятиме на захисті невинних людей, тому наполегливо йшов до своєї мети, щоб стати відмінним правоохоронцем.

Історія головного героя починається в той момент, коли він залишає рідне місто, щоб відправитися до Лос-Анджелеса. Джон хоче помиритися зі своєю дружиною і з'являється у хмарочосі на різдвяній зустрічі.

Трейлер фільму "Міцний горішок": дивіться відео

Саме тут він хоче здійснити задумане, але навіть не підозрює, що доля готує йому неприємний сюрприз. Будівля опиняється у руках терористів, а люди, які перебувають там, стають заручниками. Джон бере на себе місію порятунку.

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Отож, якщо у вас досі виникає запитання "Що подивитись ввечері?", із впевненістю можете покластись на Брюса Вілліса – він безумовно зробить ваш вечір вдалим.

Добірка фільмів з Брюсом Віллісом: дивіться сюжет 24 каналу