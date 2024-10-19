Ідеальні для перегляду вдвох: 5 найкращих романтичних фільмів, які вийшли у 2024 році

Приємно провести час з коханою людиною можна за спільним переглядом фільму. Особливо гарним варіантом стане романтична стрічка, яка подарує лише теплі та ніжні почуття.

Кіно 24 підготував добірку нових фільмів, які варто подивитися разом з партнером. Ці стрічки ознайомлять з різноманітними історіями кохання та подарують незабутні емоції.

Цікаво 3 неймовірні фільми, які надихнуть кожну жінку

"Суперники"

У центрі сюжету – амбітна тенісистка Таша Дункан. Вона протягом тривалого часу займалася спортом, поки не отримала тяжку травму. Життя дівчини змінюється, і тепер вона працює тренером й намагається врятувати свого чоловіка Арта від постійних поразок. Таша переконує коханого взяти участь у турнірі Challenger, де змагаються зазвичай початківці. Однак несподівано суперником Арта стає його найкращий друг і екскоханий Дункан – Патрік.

"Суперники": дивіться трейлер онлайн

"Покинь, якщо кохаєш"

Це екранізація бестселера Коллін Гувер, реліз якої так довго чекали прихильники. Історія розповідає про Лілі Блум, яка з дитинства бачила домашнє насилля у своїй сім'ї. Вона захотіла змінити життя, тому переїхала до Бостона, де познайомилася з нейрохірургом, на ім'я Райл. Герої починають будувати стосунки, але щось дівчину насторожує у своєму партнерові. Як згодом виявиться, чоловік почав нагадувати дівчині її жорстокого батька. Тепер Лілі доведеться зробити важливий вибір – залишитися в нещасливих стосунках чи розірвати це коло й обрати себе.

"Покинь, якщо кохаєш": дивіться трейлер онлайн

"Забери мене на Місяць"

Події розгортаються на тлі посадки космічного корабля "Аполлон-11" на Місяць. NASA не хоче зазнати невдачі, тому вирішує врятувати свою репутацію за допомогою талановитої маркетологині Келлі Джонс. Дівчина отримує завдання – зняти відео про фейкову висадку космічного корабля та нікому не говорити про це. Ця місія занадто важлива для маркетологині, тому вона розпочинає свою роботу. Одна героїня ще не знає, що знайомство з керівником місячної місії Коулом Девісом може призвести до краху всього плану.

"Забери мене на Місяць": дивіться трейлер онлайн

"Хтось на кшталт тебе"

Доусон Гейдж, молодий архітектор, дізнається про смерть своєї найкращої подруги Лондон Квінн. У розпачі чоловік вирішує знайти її сестру-близнючку. Дівчат розділили ще під час процедури штучного запліднення (ЕКЗ). Доусон знаходить потрібну йому дівчину, на ім'я Енді. Втім, він не очікував, що зможе закохатися на тлі горя й пізнати справжнє щастя.

"Хтось на кшталт тебе": дивіться трейлер онлайн

"Думка про тебе"

39-річна мати-одиначка Солен вирушає на музичний фестиваль, після того, як її ексчоловік відмовився йти на подію разом з донькою. Прибувши на місце, жінка починає нудьгувати серед підлітків, аж раптом вона знайомиться з 24-річним артистом-зіркою – Гейсом Кемпбеллом. Між ними одразу спалахнула іскра, тому вони починають будувати стосунки. Поява Гейса кардинально змінила життя Солен, яка чомусь тепер сумнівається щодо доречності цього роману.

"Думка про тебе": дивіться трейлер онлайн

2024 рік сповнений гучних прем'єр, серед яких безліч романтичних фільмів. Обирайте стрічку з переліку й насолоджуйтеся переглядом у приємній компанії коханої людини.