3 романтичні фільми, які захочеться подивитися з коханою людиною

Провести незабутній вечір з коханою людиною можна за переглядом романтичного фільму. Такі кінострічки завжди приємно вражають своєю історією та емоційним наповненням.

Кіно 24 підготував добірку романтичних фільмів, які варто переглянути з другою половинкою. Ці стрічки вас приємно здивують сюжетними поворотами та бурхливим коханням героїв.

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"Пурпурові серця"

Кессі Салазар завжди мріяла стати співачкою, бо вміє гарно писати тексти пісень і виконувати їх наживо. Однак дівчині доводиться працювати в нічному клубі, щоб забезпечити собі лікування цукрового діабету. Кессі пропонує своєму другу Френку укласти шлюб – тоді йому підвищать зарплату, а вона отримає медичне страхування. Чоловік відмовляється від цієї ідеї, але водночас його знайомий, на ім'я Люк, погоджується допомогти Кессі. Тепер пара вдаватиме з себе партнерів, щоб отримати бажане. Втім, Люк і Кессі ще не знають, чим цей план завершиться.

"Пурпурові серця": дивіться трейлер онлайн

"Покинь, якщо кохаєш"

Історія розповідає про Лілі Блум, яка з дитинства бачила домашнє насилля у своїй сім'ї. Дівчина хоче кардинально змінити життя, тому вирушає до Бостона, де згодом знайомиться з нейрохірургом Райлом. Пара починає зустрічатися, але щось героїню в ньому насторожує. Виявляється, Райл почав нагадувати Лілі її суворого батька, через що дівчині доведеться зробити важливий вибір – залишитися в нещасливих стосунках чи нарешті обрати себе.

"Покинь, якщо кохаєш": дивіться трейлер онлайн

"Думка про тебе"

У центрі сюжету – 39-річна мати-одиначка Солен. Її кинув чоловік, тому жінка самостійно виховує доньку. Після чергової сварки з екскоханим, який не хоче піти на фестиваль разом з дитиною, Солен їде на подію наодинці. Прибувши на місце, героїня починає нудьгувати серед підлітків, аж раптом вона знайомиться з 24-річним артистом-зіркою – Гейсом Кемпбеллом. Між ними одразу спалахнула іскра, тому вони починаються зустрічатися. Поява Гейса кардинально змінила життя Солен, яка чомусь сумнівається щодо доречності цих стосунків.

"Думка про тебе": дивіться трейлер онлайн

Завжди приємно відпочити від повсякденних справ і провести незабутній вечір зі своїм партнером. Спільний перегляд романтичного фільму – найкращий варіант завершення дня.