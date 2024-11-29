3 найкращі фільми для романтичного вечора з коханим

Наприкінці дня завжди хочеться відпочити та спокійно провести вечір. Для цього варто лише обрати фільм про кохання, який надихатиме і захоплюватиме.

24 канал підготував добірку романтичних стрічок, які варто подивитися разом з коханою людиною. Ці фільми розповідають про прекрасні та ніжні почуття, тому подарують незабутні емоції та гарно доповнять ваш вечір.

Цікаво 4 еротичні фільми, які розпалять справжню пристрасть між партнерами

"Хімічні серця" (2020)

17-річний Генрі Пейдж проводить весь вільний час за прочитанням книжок. Його не цікавлять гучні вечірки, бо він мріє стати письменником, тому працює над випусками шкільної газети. Головний герой – дуже романтичний, тож неодноразово уявляв свою майбутню дівчину. Однак він ніколи не мав близьких стосунків з дівчатами. Одного дня у школі з'являється новенька, на ім'я Грейс. Дівчина одразу привернула увагу Генрі. Герої починають будувати дружні стосунки, які згодом перетворюються на романтичні. Тепер життя пари більше не буде таким, як раніше.

"Хімічні серця": дивіться трейлер онлайн

"Крізь моє вікно" (2022)

Ракель ще з дитинства завжди була слухняною і робила все, що їй казали батьки. Вона відмінно вчилася, спілкувалася з правильними людьми та не думала про хлопців. У підлітковому віці дівчина немає шкідливих звичок і не товаришує з поганою компанією. Втім, одного дня Ракель помічає хлопця, який живе навпроти її будинку, на ім'я Арес. Героїня одразу закохується, тому щодня визирає з вікна, щоб подивитися на нього. Проте дівчина соромиться підійти та познайомитися з хлопцем. Як розвиватимуться стосунки героїв та до чого це призведе?

"Крізь моє вікно": дивіться трейлер онлайн

"Хтось на кшталт тебе" (2024)

Молодий архітектор Доусон Гейдж дізнається про смерть своєї подруги Лондон Квінн. У розпачі чоловік вирішує знайти її сестру-близнючку. Дівчат розділили ще під час процедури штучного запліднення (ЕКЗ). Доусон знаходить потрібну йому дівчину, на ім'я Енді. Втім, він не очікував, що зможе закохатися на тлі горя й пізнати справжнє щастя.

"Хтось на кшталт тебе": дивіться трейлер онлайн

Обирайте фільм з переліку та насолоджуйтеся спільним проведенням часу з другою половинкою!