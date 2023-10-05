10 найкращих серіалів 21 століття за версією The Hollywood Reporter

Провідний американський журнал The Hollywood Reporter опублікував список найкращих серіалів 21 століття. Це стрічки різних жанрів, серед яких "Клан Сопрано", "Спадкоємці", "Дроти" та інші.

Усі вони сподобалися глядачам у різних куточках світу, стали по-справжньому культовими. Хто саме очолив рейтинг, про що кожен з серіалів – розповідаємо далі.

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Найкращі серіали 21 століття за версією The Hollywood Reporter

"Божевільні"

Рік виходу: 2007

Жанр: драма

Країна: США

Рейтинг IMDb: 8,6

Головний герой Дон Дрейпер є керівником рекламного агентства "Стерлінг-Купер", що розташоване на найпопулярнішій вулиці Нью-Йорка – Медісон. Він працює з командою розумних, перспективних професіоналів, однак вона не позбавлені злоби, похоті та інших погрішностей. Саме тому в серіалі порушують багато серйозних тем: зраду, фемінізм, расизм, антисемітизм, нетрадиційну сексуальну орієнтацію тощо.



"Божевільні" / Кадр з серіалу

"Клан Сопрано"

Неймовірний тріумф можливий не лише на великих екранах.допомагає кожному стати головним персонажем фільму та відчути смак перемоги.

Рік виходу: 1999

Жанр: драма, кримінальний

Країна: США

Рейтинг IMDb: 9,2

Це американський кримінальний серіал виробництва телеканалу HBO. Головні герої – вигадане сімейство італо-американської мафії в північному Нью-Джерсі. Глядачам у різних країнах світу ця психологічна драма дуже сподобалася, тож творці серіалу показали шість успішних сезонів.



"Клан Сопрано" / Кадр з серіалу

"Спадкоємці"

Рік виходу: 2018

Жанр: драма, комедія

Країна: США

Рейтинг IMDb: 8,8

Батько Роя – Логан є власником величезної корпорації. Хлопець завжди хотів завоювати прихильність тата, однак той постійно шукав у своєму синові недоліки. Настав час, коли Логанові доводиться передати керівництво бізнесом комусь іншому, але він не поспішає довіряти справи синові, оскільки стверджує, що той надто слабкий та нерішучий. Тоді Рой всіляко намагається отримати владу над сімейним бізнесом.



"Спадкоємці" / Кадр з серіалу

"30 потрясінь"

Рік виходу: 2006

Жанр: комедія

Країна: США

Рейтинг IMDb: 8,2

Команду сценаристів телешоу The Girlie Show очолював Ліз Лемон, однак на його місце призначають Джека Донагі, який насамперед вирішує запросити на шоу нову зірку – чорного коміка Трейсі Джордана. Та це призводить до повного хаосу на робочому місці, постійним незадоволенням усіх.



"30 потрясінь" / The Hollywood Reporter

"Дроти"

Рік виходу: 2002

Жанр: драма, трилер

Країна: США

Рейтинг IMDb: 9,3

Цей серіал складається з п'яти сезонів, кожен з яких присвячений різним аспектам життя міста Балтимор: наркоторгівлі, системі морських портів, управлінню містом та бюрократії, шкільній системі та газетній журналістиці.



"Дроти" / Кадр з серіалу

"Пси резервації"

Рік виходу: 2021

Жанр: комедія, кримінал

Країна: США

Рейтинг IMDb: 8,1

У безіменному містечку на території індіанської резервації в Оклахомі мешкають четверо друзів, які мріють про переїзд до Каліфорнії. Заради цього вони наважуються навіть на злочини.



"Пси резервації" / Кадр з фільму

"Краще подзвоніть Солу"

Рік виходу: 2015

Жанр: драма, кримінал

Країна: США

Рейтинг IMDb: 9,0

Події серіалу розгортаються одночасно в декількох часових проміжках. У стрічці розповідається історія становлення Джиммі Мак-Ґілла (Сола Ґудмана) як адвоката.



"Краще подзвоніть Солу" / Кадр з серіалу

"Дівчата"

Рік виходу: 2012

Жанр: драма, комедія

Країна: США

Рейтинг IMDb: 7,4

Четверо подруг, кожній з яких вже виповнилося 20 років, мріють про кардинальні зміни у своєму житті. Однак більшість часу вони переживають розчарування, біди та нещастя, коли доводиться пристосовуватися до непростих життєвих ситуацій.



Дівчата" / Кадр з серіалу

"Хулігани і ботани"

Рік виходу: 1999

Жанр: комедія, підліткова драма

Країна: США

Рейтинг IMDb: 8,8

Дія серіалу відбувається у 1980 році. Головними героями є Ліндсі Вієр та її молодший брат Сем – учні старшої школи, які живуть у вигаданому містечку неподалік від Детройта. Ліндсі є старанною ученицею, однак вона закохується в егоїстичного Деніеля Дезаріо – неформального лідера компанії "фріків". Дівчина намагається розібратися у собі, розв'язати проблеми в стосунках з батьками та друзями. А Сем, який належить до компанії "гіків" змінити своє місце в шкільній ієрархії.



"Хулігани і ботани" / Кадр з серіалу

"Кінь БоДжек"

Рік виходу: 2014

Жанр: мультсеріал

Країна: США

Рейтинг IMDb: 8,8

Сюжет розгортається навколо Коня БоДжека, який переживає кризу середнього віку та намагається повернути собі колишню популярність. Головний герой наймає професійного письменника Діана Нгуєна, щоб той написав його біографію. Серіал складається з уривків і спогадів, які врешті-решт складаються в єдиний цілісний сюжет.



"Кінь БоДжек" / Кадр з серіалу