Найкращі серіали 21 століття за версією BBC

BBC Culture опублікувала список найпопулярніших серіалів 21 століття. Цікаво, що у створенні рейтингу допомагали 43 країни, від Албанії до Уругваю, та 206 експертів.

Видання наголосило, що у 2021 році треба звернути увагу також на інший вид мистецтва – телебачення. Позаяк "телебачення зіграло таку важливу роль у нашому житті за останні 18 місяців, коли ми рівною мірою покладалися на нього як на джерело інформації, розваги, розради та натхнення".

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Обговорювали 460 телевізійних шоу. Кожен експерт мав скласти свій список найкращих серіалів, а потім з усіх списків сформували один рейтинг зі 100 назв.

У результаті вийшов список, який є істинним свідченням сили, універсальності та новаторства середовища за останні два десятиліття,

– пише видання.

Перше місце зайняв серіал "Дроти", який транслювався з 2002 по 2008 рік. На другому місці – "Божевільні" (2007–2015 роки), а на третьому – "Пуститися берега" (2008–2013 роки). Популярний серіал "Ферзевий гамбіт", який вийшов у 2020 році, зайняв останнє місце, посів 100-ту сходинку. Картина про "Чорнобиль" 1986-го року посів 15-те місце. Повний список стрічок дивіться на сайті BBC Culture.

Перші 25 з рейтингу:

"Дроти" (The Wire), 2002–2008 роки

"Дроти": дивіться трейлер серіал онлайн

"Божевільні" (Mad Men), 2007–2015 роки

"Божевільні": дивіться трейлер серіал онлайн

"Пуститися берега" (Breaking Bad), 2008–2013 роки

"Пуститися берега": дивіться трейлер серіал онлайн

"Погань" (Fleabag), 2016–2019 роки

"Погань": дивіться трейлер серіал онлайн

"Гра престолів" (Game of Thrones), 2011–2019 роки

"Гра престолів": дивіться трейлер серіал онлайн

"Я можу знищити тебе" (I May Destroy You), 2020 рік

"Я можу знищити тебе": дивіться трейлер серіал онлайн

"Залишені" (The Leftovers), 2014–2017 роки

"Залишені": дивіться трейлер серіал онлайн

"Американці" (The Americans), 2013–2018 роки

"Американці": дивіться трейлер серіал онлайн

"Офіс" (The Office), 2001–2003 роки

"Офіс": дивіться трейлер серіал онлайн

"Спадкоємці" (Succession), 2018–донині

"Спадкоємці": дивіться трейлер серіал онлайн

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"Кінь БоДжек" (BoJack Horseman), 2014–2020 роки

"Кінь БоДжек": дивіться трейлер серіал онлайн

"Клієнт завжди мертвий" (Six Feet Under), 2001–2005 роки

"Клієнт завжди мертвий": дивіться трейлер серіал онлайн

"Твін Пікс" (Twin Peaks: The Return), 2017 роки

"Твін Пікс": дивіться трейлер серіал онлайн

"Атланта" (Atlanta), 2016–донині

"Атланта": дивіться трейлер серіал онлайн

"Чорнобиль" (Chernobyl), 2019 рік

"Чорнобиль": дивіться трейлер серіал онлайн

"Корона" (The Crown), 2016–донині

"Корона": дивіться трейлер серіал онлайн

"Студія 30" (30 Rock), 2006–2013 роки

"Студія 30": дивіться трейлер серіал онлайн

"Дедвуд" (Deadwood), 2004–2006 роки

"Дедвуд": дивіться трейлер серіал онлайн

"Залишитися в живих" (Lost), 2004–2010 роки

"Залишитися в живих": дивіться трейлер серіал онлайн

"Гуща подій" (The Thick of It), 2005–2012 роки

"Гуща подій": дивіться трейлер серіал онлайн

"Стримай свій ентузіазм" (Curb Your Enthusiasm), 2000–донині

"Стримай свій ентузіазм": дивіться трейлер серіал онлайн

"Чорне дзеркало" (Black Mirror), 2011–донині

"Чорне дзеркало": дивіться трейлер серіал онлайн

"Краще подзвоніть Солу" (Better Call Saul), 2015 рік

"Краще подзвоніть Солу": дивіться трейлер серіал онлайн

"Віцепрезидент" (Veep), 2012–2019 роки

"Віцепрезидент": дивіться трейлер серіал онлайн

Шерлок (Sherlock), 2010–2017 роки

"Шерлок": дивіться трейлер серіал онлайн