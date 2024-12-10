5 найкращих серіалів з 90-х років, які хочеться переглядати знову й знову
Телебачення у 90-х роках було зовсім іншим, ніж тепер. Серіали розповідали про сім'ю, друзі, любовні стосунки й часто мали головну ідею – мораль. Акторів з цих проєктів вважають найкращими дотепер, а самі серіали стали улюбленими для багатьох кіноманів.
24 Канал розповість про серіали, які визначили 90-ті. Це популярні стрічки, де експериментували з жанрами, вміли розсмішити та подарувати тепло глядачеві.
До слова Можна подивитись за декілька днів: 3 найкращі українські серіали, які мають лише один сезон
"Сайнфелд"
Кількість сезонів: 9
Кількість серій: 180
Один з найпопулярніших серіалів 90-х розповідає про чотирьох самотніх друзів. Кожен з епізодів показує. як вони проживають своє повсякденне життя в Нью-Йорку – їхню кар'єру та стосунки з сім'єю. Хімія між акторами зробила серіал одним з найкращих ситкомів.
"Сайнфелд": дивіться трейлер онлайн
"Друзі"
Кількість сезонів: 10
Кількість серій: 236
Серіал, що знайомий майже кожному, показує життя шістьох друзів на Манхеттені. Рейчел, Моніка, Фібі, Росс, Джої й Чендлер – кожен з них має труднощі на роботі, особистому житті й курйозні ситуації. Акторська гра, гумор та хімія персонажів зробила серіал дуже успішним.
"Друзі": дивіться трейлер онлайн
"Сімпсони"
Кількість сезонів: 36
Кількість серій: 775
Анімаційний серіал для дорослих розповідає про родину Сімпсонів. У кіно сатирично зображають життя американців у вигаданому містечку Спінгфілд. Іноді герої стикаються зі звичними повсякденними подіями, а іноді з ними відбуваються дивовижні речі. "Сімпсони" приваблюють і дорослу, і дитячу аудиторію завдяки анімації, чорному гумору й елементам попкультури.
"Сімпсони": дивіться трейлер онлайн
"Цілком таємно"
Кількість сезонів: 11
Кількість серій: 218
Цей серіал став новаторським на той час, адже тут нова креативна структура і багато надприродного. Він розповідає про двох спеціальних агентів ФБР, які розслідують нерозкриті випадки, пов'язані з паранормальним. Водночас кожен з них має своє ставлення до таких явищ.
"Цілком таємно": дивіться трейлер онлайн
"Секс і місто"
Кількість сезонів: 6
Кількість серій: 94
Серіал розповідає про життя Керрі Бредшоу та її подруг у Нью-Йорку. Вони досліджують стосунки з чоловіками, дружбу та кар'єру. Це шоу випереджало свій час, піднімаючи теми сексуальності та фемінізму.
"Секс і місто": дивіться трейлер онлайн