10 найпопулярніших серіалів на Netflix, які стали фаворитами українських глядачів

Стримінгова платформа Netflix опублікувала список десяти найпопулярніших серіалів, які здобули величезну популярність серед українських глядачів. На першому місці в добірці, як і раніше, залишається захопливий південнокорейський серіал "Гра в кальмара".

Однак, окрім "Гри в кальмара", у списку також є й інші стрічки, які полонили увагу української аудиторії. Усі ці серіали здобули популярність завдяки цікавим сюжетам, яскравим персонажам та унікальним концепціям.

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Найпопулярніші серіали на Netflix

"Сумую за тобою"

Кет Донован, досвідчена детективка, раптово стикається з несподіваною і тривожною знахідкою, коли вона вирішує зареєструватися в додатку для знайомств. Під час пошуків серед потенційних партнерів її увагу привертає профіль, який належить чоловіку, якого вона колись любила — її колишньому нареченому, що зник за нез'ясованих обставин багато років тому. Його раптова поява на платформі викликає в Кет цілу низку емоцій та запитань.

"Сумую за тобою": дивіться онлайн трейлер серіалу

Занурившись у розслідування, Кет починає відновлювати деталі того зникнення, яке стало великою таємницею для неї та всіх навколо.

"Первісна Америка"

Мати та син, які втекли від темного та болючого минулого, намагаються знайти спокій і нове життя, мандруючи широкими та неприязними просторами американського Заходу. Їхня подорож – це не лише фізичне пересування з місця на місце, а й глибока емоційна подорож, в процесі якої вони намагаються позбутися своїх страхів і ран, що їх тягнуть назад у минуле. Життя на Заході, хоч і надає їм свободу, виявляється не таким простим і безтурботним, як вони сподівалися.

"Первісна Америка": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Гра в кальмара" 1 сезон

Перший сезон серіалу "Гра в кальмара" здобув величезну популярність і опинився на 4-й сходинці серед найпопулярніших серіалів на стримінговій платформі. Цей корейський трилер швидко привернув увагу глядачів завдяки своєму неповторному сюжету та глибоким соціальним темам.

Сюжет серіалу розповідає про сотні людей, які знаходяться у важких фінансових умовах і отримують загадкове запрошення взяти участь у серії дитячих ігор. Всі учасники, бажаючи отримати великий приз – величезну суму грошей, готові пройти через різноманітні ігри, що нагадують знайомі дитячі розваги. Однак, попри безневинний вигляд, кожна гра має смертельні наслідки для тих, хто програє. Ставки не лише фінансові, але й життєві – для кожного учасника це питання виживання, адже втрата означає смерть.

"Гра в кальмара": дивіться онлайн трейлер 1 сезону

Серед найпопулярніших серіалів на Netflix також опинились такі стрічки:

"Ла-Пальма"

"Чорні голуби"

"Собачий пагорб"

"У тіні"

"Безумство"

"Чудова пара"

Обирайте свого фаворита та насолоджуйтесь переглядом топового серіалу на Netflix.