10 найпопулярніших серіалів на Netflix, які тримають в напрузі до самого кінця

Вихідні не за горами, і це чудова можливість для того, щоб трохи відпочити та зняти напругу після трудового тижня. Якщо ви ще не вирішили, чим зайнятися у вільний час, є одна ідея, яка точно підійде – залишитися вдома і переглянути захопливий серіал на Netflix.

Netflix не стоїть на місці та постійно оновлює свій список найпопулярніших стрічок, тому ви завжди зможете знайти щось нове та цікаве для себе. Ба більше, платформа регулярно додає нові серіали, що стають справжніми хітами серед глядачів.

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"Нульовий день"

За сюжетом нового серіалу, після масштабної та нищівної кібератаки, колишній президент країни опиняється в ситуації, коли йому доведеться докласти всіх зусиль, щоб розкрити таємницю і знайти зловмисників, перш ніж відбудеться новий напад. Поки він намагається зібрати докази й розплутати клубок таємниць, питання, хто саме стоїть за цією атакою, стає ще більш заплутаним.

"Нульовий день": дивіться онлайн трейлер серіалу

Головне питання, яке виникає у процесі розслідування, – звідки ж насправді походить найбільша загроза? Чи це спланована атака з боку іншої країни, чи, можливо, небезпека криється прямо всередині власної держави, серед людей, яким він довіряв?

"Кассандра"

Сім'я вирішує переїхати до унікального вінтажного "розумного" будинку, який виглядає як справжня технологічна новинка. Цей будинок оснащений найсучаснішими системами автоматизації, контрольованими через віртуальну помічницю, яка має забезпечити максимальний комфорт для своїх мешканців.

Все в будинку працює на основі новітніх технологій: від освітлення до безпеки, від температури до розваг – все це відбувається автоматично за допомогою віртуального асистента, який стає важливим членом родини. Але з часом стає зрозуміло, що ці новітні технології мають свою темну сторону.

"Кассандра": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Американське вбивство: Ґаббі Петіто"

Що відбувалося в останні дні життя Ґаббі Петіто? Це питання, яке давно хвилює не лише її рідних, а й усю громадськість після її трагічної смерті. У новому захопливому серіалі про реальні злочини, ми зможемо дізнатися більше про невідому частину цієї історії, яку раніше не розповідали в новинах.

У серіалі близькі Ґаббі Петіто розповідають про останні моменти її життя, розкриваючи подробиці, які раніше залишалися в тіні.

"Американське вбивство: Ґаббі Петіто": дивіться онлайн трейлер серіалу

Серед найпопулярніших серіалів ви також знайдете такі:

"Наглядач"

"Шантаж 2 сезон"

"Собача втіха"

"Гра в кальмара 2 сезон"

"Ла-пальма"

"Нічний агент 2 сезон"

"Ляльковий будиночок Ґаббі 1 сезон"

Якщо ви хочете провести вихідні з максимальним комфортом та задоволенням, вибір Netflix стане безпрограшним варіантом для перегляду цікавих серіалів, які подарують вам відмінний настрій та незабутні емоції.