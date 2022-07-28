Найкращі серіали Netflix усіх часів за версією Rolling Stone

Американський журнал Rolling Stone опублікував список найкращих серіалів Netflix усіх часів. Приводом стало те, що стрімінг почав втрачати підписників у 2022 році.

Netflix показав чимало гучних серіалів, які стали дуже популярними у всьому світі. Серед них: "Статеве виховання", "Гра в кальмара", "Дивні дива", "Коняка БоДжек" та інші.

До теми "Дивні дива 4" – перший англомовний серіал Neflix з понад мільярд годин переглядів за 28 днів

20 найкращих серіалів Netflix усіх часів

"Статеве виховання" / Sex Education (2019 рік — по сьогодні);

"Привиди будинку на пагорбі" / The Haunting of Hill House (2018 рік);

"Клуб нянь" / The Baby-Sitters Club (2020 — 2021 роки);

"Вибухова штучка" / Lady Dynamite (2016 — 2017 роки);

"Корона" / The Crown (2016 рік — по сьогодні);

"Любі білі" / Dear White People (2017 — 2021 роки);

"Гра в кальмара" / Squid Game (2021 рік — по сьогодні);

"Дивні дива" / Stranger Things (2016 рік — по сьогодні);

"Коли вони нас побачать" / When They See Us (2019 рік);

"Мисливець за розумом" / Mindhunter (2017 — 2019 роки);

"Незламна Кіммі Шмідт" / Unbreakable Kimmy Schmidt (2015 — 2019 роки);

"Якось за один раз" / One Day at a Time (2017 — 2019 роки);

"Неможливо повірити" / Unbelievable (2019 рік);

"Майстер не на всі руки" / Master of None (2015 рік — по сьогодні);

"Я думаю, тобі слід піти з Тімом Робінсоном" / I Think You Should Leave with Tim Robinson (2019 рік);

"Великий рот" / Big Mouth (2017 рік — по сьогодні);

"Американський вандал" / American Vandal (2017 — 2018 роки);

"Матрьошки" / Russian Doll (2019 рік — по сьогодні);

"Помаранчевий — хіт сезону" / Orange Is the New Black (2013 — 2019 роки);

"Коняка БоДжек" / BoJack Horseman (2014 — 2020 роки).

"Коняка БоДжек": дивіться трейлер