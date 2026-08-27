Акули бізнесу: 4 найкращі серіали про цинічну боротьбу за гроші, владу та зраду найближчих

Світ великих грошей і необмеженої влади не прощає сентиментів, а дружба та родинні зв'язки тут часто перетворюються на розмінну монету. Герої деяких захопливих серіалів з легкістю переступають моральні межі та безжально знищують будь-кого на своєму шляху до вершин успіху.

24 Канал підготував добірку найкращих стрічок про жорстокий світ великого бізнесу, де підставляють навіть найближчих друзів.

"Спадкоємці"

Рейтинг IMDb – 8,8

Історія розгортається навколо впливової родини Роїв, яка контролює гігантський міжнародний медіаконгломерат Waystar RoyCo. Коли владний патріарх Логан Рой оголошує про можливий відхід від справ, між його дітьми спалахує безжальна війна за спадщину та контроль над компанією. Кожен зі спадкоємців маніпулює, зраджує рідних і готовий піти на найбрудніші підступи, аби лише довести власну перевагу й дістатися крісла керівника.

"Спадкоємці": дивіться трейлер серіалу онлайн

Що кажуть критики: Оглядачі на Rotten Tomatoes називають серіал бездоганним шедевром сучасної телевізійної драми. Вони відзначають блискучу акторську гру та феноменальний сатиричний сценарій.

"Мільярди"

Рейтинг IMDb – 8,3

Сюжет розгортається довкола запеклого протистояння геніального, але безпринципного короля гедж-фонду Боббі Аксельрода та принципового федерального прокурора Чака Родса. Вони використовують владу, фінансові махінації, інсайдерську інформацію та підкуп, перетворюючи Волл-стріт на арену для особистої помсти. Герої легко жертвують репутацією партнерів і навіть спокоєм власних сімей, щоб досягти бажаного.

"Мільярди": дивіться трейлер серіалу онлайн

Що кажуть критики: Рецензенти на Rotten Tomatoes відзначають стрімкий темп оповіді, яскраві діалоги та високу напругу психологічного поєдинку між провідними персонажами. Оглядач The Guardian підкреслив, що шоу віртуозно балансує на межі інтелектуальної фінансової драми й захопливого трилера та викриває наслідки моральної деградації еліти.

"Індустрія"

Рейтинг IMDb – 7,5

Група амбітних молодих випускників престижних університетів влаштовується на стажування до елітного інвестиційного банку в Лондоні. Вільних посад у штаті вистачить лише для кількох обраних, тому вчорашні друзі та сусіди по кімнаті швидко перетворюються на затятих суперників. Аби закріпитися в жорстокому світі трейдингу, молоді фахівці працюють на межі людських можливостей, порушують закон і холоднокровно підставляють колег.

"Індустрія": дивіться трейлер серіалу онлайн

Що кажуть критики: На платформі Rotten Tomatoes шоу має високі оцінки за реалістичне відображення сучасної корпоративної культури. Оглядачі The Hollywood Reporter виокремили сміливу режисуру та переконливу гру акторів.

"Вибула"

Рейтинг IMDb – 7,5

Серіал розповідає про запаморочливий злет і гучне фіаско засновниці біотехнологічного стартапу Theranos Елізабет Голмс. Одержима ідеєю стати новим Стівом Джобсом і змінити сферу медицини, героїня будує багатомільярдну корпорацію на відвертій брехні та фальсифікаціях. Вона маніпулює високопосадовцями, обманює інвесторів і безжально звільняє та переслідує близьких друзів, які намагаються відкрити світові правду.

"Вибула": дивіться трейлер серіалу онлайн

Що кажуть критики: На Rotten Tomatoes проєкт отримав схвальні відгуки за глибину розкриття образу суперечливої авантюристки. Кінокритики журналу Rolling Stone назвали гру Аманди Сайфред тріумфальною, зазначивши, що серіалу вдалося перетворити скандальну хроніку на захопливу драму про сліпі амбіції.

Якщо ж вам до вподоби гостросюжетні драми з сильними героїнями, зверніть увагу на нашу добірку напружених серіалів про жіночу помсту, від яких неможливо відірватися.