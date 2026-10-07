Не лише "Останні з нас": 3 напружені серіали про виживання після глобальних катастроф

Постапокаліптичний жанр майстерно грає на найглибших страхах глядачів, адже показує крихкість сучасної цивілізації. Коли звичний порядок руйнується через смертоносні віруси, ядерну зброю чи екологічні лиха, герої опиняються перед екстремальним вибором.

24 Канал зібрав найзахопливіші серіали про виживання людства, які тримають у напрузі з першої до останньої хвилини.

"Останні з нас"

Рейтинг IMDb: 8,4

Глобальна пандемія мутованого грибка стрімко знищує людство, перетворюючи інфікованих на кровожерливих потвор. Загартований контрабандист Джоел отримує завдання провести дівчинку-підлітка Еллі через зруйновану Америку до таємної лабораторії повстанців. Дитина має природний імунітет, тому її кров може стати ключем до створення рятівної вакцини. Ця небезпечна подорож змушує героїв постійно ризикувати життям і вчитися довіряти одне одному.

"Останні з нас": дивіться трейлер серіалу онлайн

Що кажуть критики: на платформі Rotten Tomatoes рецензенти відзначають неймовірну хімію між Педро Паскалем та Беллою Рамзі, а також глибокий емоційний розвиток персонажів. Водночас кіноексперти критикують творців за недостатню кількість екшн-сцен з інфікованими у другій половині сезону, що робить розповідь дещо повільною.

"Фолаут"

Рейтинг IMDb: 8,3

Після нищівної ядерної війни частина заможних американців ховається у комфортабельних підземних сховищах. Водночас решта намагається вижити в радіоактивній пустці. Наївна дівчина Люсі змушена покинути безпечний бункер і вирушити на поверхню заради порятунку свого батька. Вона миттєво стикається з жорстокою реальністю, де панують мутанти, релігійні фанатики та безжальні найманці.

"Фолаут": дивіться трейлер серіалу онлайн

Що кажуть критики: на платформі Rotten Tomatoes рецензенти відзначають ідеальне перенесення атмосфери культової відеогри на екран та яскравий візуальний стиль. Водночас кіноексперти критикують проєкт за швидкий темп оповіді в останніх епізодах та поверхневе розкриття мотивів деяких другорядних персонажів.

"Станція одинадцять"

Рейтинг IMDb: 7,5

Смертоносний вірус грипу за лічені дні знищує сучасну цивілізацію та залишає в живих лише невелику групу людей. Через 20 років після катастрофи мандрівна театральна трупа подорожує поселеннями вцілілих, граючи п'єси Шекспіра задля збереження культури та людяності. Актори стикаються з небезпечним культом, який серйозно загрожує їхньому мирному існуванню.

"Станція одинадцять": дивіться трейлер серіалу онлайн

Що кажуть критики: на платформі Rotten Tomatoes рецензенти відзначають поетичну атмосферу, чудовий музичний супровід та нестандартний погляд на постапокаліпсис. Водночас кіноексперти критикують стрічку за складну нелінійну структуру оповіді.

До речі, ми також маємо для вас добірку серіалів про катастрофи, заснованих на реальних подіях.