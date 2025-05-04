Для тих, хто шукає нову залежність: 4 серіали від Netflix, які затягують із першої серії

Інколи буває важко знайти щось справді вартісне для перегляду ввечері. Більшість серіалів починаються повільно, а персонажі стають цікавими лише наприкінці сезону.

Однак на Netflix є чимало проєктів, які захоплюють вже з першої хвилини. Кіно 24 підготував добірку серіалів, які миттєво занурять вас у свій світ.

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"Люцифер"

Кількість сезонів: 6

Втомившись від пекла, Диявол вирішує жити серед людей у Лос-Анджелесі. Там Люцифер відкриває нічний клуб і насолоджується проведеним часом на Землі. Одного дня на порозі закладу знаходять труп людини, тому детективи вирушають на місце злочину. З того часу Диявол починає допомагати поліції розслідувати справи.

"Люцифер": дивіться трейлер серіалу онлайн

"Ти"

Кількість сезонів: 5

У сучасному світі достатньо знати ім'я людини, щоб дізнатися про неї все. Джо працює у книгарні та може лише за вибором книги зрозуміти, хто постав перед ним. Якось на роботі він знайомиться з Гвен, після чого починає шукати її акаунти в соцмережах. Відтоді чоловік шпигує за дівчиною та усуває усіх, хто стоїть на його шляху. Однак все змінюється, коли Гвен відповідає взаємністю на почуття Джо.

"Ти": дивіться трейлер серіалу онлайн

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"Ферзевий гамбіт"

Кількість сезонів: 1

У 1950-х роках Бет Гармон стала сиротою. Попри це, вона вирішила займатися самовдосконаленням, зокрема грою в шахи. Дівчина настільки сильно захоплюється новим хобі, що вирішує побудувати власну кар'єру на цьому. Серіал занурить глядачів у психологічні травми та випробування Бет, через які вона підніметься на вершину шахового світу.

"Ферзевий гамбіт": дивіться трейлер серіалу онлайн

"Нарко"

Кількість сезонів: 3

Пабло Ескобар починав з контрабанди дрібних товарів, а став володарем імперії. Героя дуже поважали, адже він вклав багато в економіку країни. Він тримав в страху цілий континент, але так було не завжди. У житті Пабло відбувалося чимало пригод і небезпек, які зробили його тим, ким він був.

"Нарко": дивіться трейлер серіалу онлайн