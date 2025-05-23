Буде важко заснути: 3 високорейтингові серіали, зняті на основі реальних подій

Сюжети деяких серіалів важко уявити навіть у найсміливіших фантазіях. Стрічки, засновані на реальних подіях, викликають змішані емоції через усвідомлення того, що все відбувалося насправді.

Кіно 24 підготував добірку найкращих серіалів, які триматимуть у напрузі до останнього моменту та надовго залишаться у вашій пам'яті. Обирайте стрічку з переліку та насолоджуйтеся переглядом.

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"Дамер – Чудовисько: Історія Джеффрі Дамера"

Сюжет серіалу розгортається навколо злочинів і життя Джеффрі Дамера – відомого американського серійного вбивці, який убив 17 чоловіків. Глядачі мають змогу дослідити деталі вбивств, які скоїв герой, його дитинство та смерть. Також стрічка демонструє як некомпетентність поліції Вісконсину та її расові упередження дозволили Дамеру забрати життя великої кількості людей.

"Дамер – Чудовисько: Історія Джеффрі Дамера": дивіться трейлер серіалу онлайн

"Чудовиська: Історія Лайла й Еріка Менендесів"

Серіал розповідає реальну історію братів Лайла та Еріка, які живуть у заможній родині в будинку на Беверлі-Гіллз. Хлопці мають погані стосунки з батьками – суворим бізнесменом Хосе й меланхолійною домогосподаркою Кітті. Одного разу брати вкотре посварилися з рідними людьми, тому вирішили все змінити, але доволі радикальним шляхом. Лайл та Ерік купують дробовики й вбивають батьків у своєму будинку. Спершу героїв не підозрюють у вбивстві, але через власну необережність їх згодом таки затримують правоохоронні органи.

"Чудовиська: Історія Лайла й Еріка Менендесів": дивіться трейлер серіалу онлайн

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"Мисливець за розумом"

Події серіалу відбуваються у 1970-х роках, коли кримінальна психологія лише починає розвиватися. Два агенти ФБР Голден Форд та Білл Тенч мають опитувати серійних убивць, щоб розкрити нерозгадані справи. Герої мають зрозуміти поведінку та мотиви злочинців, щоб дізнатися, що саме спонукає тих до жорстоких вбивств.

"Мисливець за розумом": дивіться трейлер серіалу онлайн