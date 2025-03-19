5 найкращих шпигунських серіалів, які варті перегляду
- Кіно 24 представило добірку з п'яти найкращих шпигунських серіалів, включаючи "Маленька барабанщиця", "Нічний адміністратор", "Батьківщина", "24" і "Шпигунка".
- Серіали характеризуються захопливими сюжетами, де головні герої залучені в інтриги, бойові дії та боротьбу зі злочинністю.
У кіно та на телебаченні жанри постійно розвиваються: чи то поєднуються, чи розділяються на кілька різних. Так з'явилося шпигунське кіно – тут є елементи трилеру, драми, інколи бойовика, а головне – гострий сюжет і першокласний екшн.
Кіно 24 зібрало одні з найкращих шпигунських серіалів, які обов'язково слід переглянути поціновувачам жанру. Тут захопливі сюжети, що інтригують та змушують слідкувати за екраном до останньої хвилини.
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"Маленька барабанщиця"
Події мінісеріалу розгортаються у 1979 році. Агент ізраїльської розвідки Бекер отримує наказ завербувати талановиту англійську акторку Чарлі. Дівчина знайомиться з Бекером на відпочинку в Греції й навіть не підозрює, що чоловік насправді в ній не зацікавлений. Чарлі натомість чекатиме участь у змові з метою знищити ворога.
"Маленька барабанщиця": дивіться трейлер онлайн
"Нічний адміністратор"
У Вайтголлі та Вашингтоні розташовані дві розвідувальні організації, між якими існує альянс. Працівниця британської розвідки Берр наймає колишнього солдата Джонатана Пайна. Він повинен відправитися у синдикат по торгівлі зброєю, щоб втертися в довіру у торговця зброєю, його дівчини та їхнього помічника.
"Нічний адміністратор": дивіться трейлер онлайн
"Батьківщина"
У центрі сюжету серіалу – морський піхотинець Ніколас Броуді, який безвісти зник у 2003 році. Чоловіка, якого вже вважали загиблим, знаходять під час рейду на квартирі ворога. Агентка ЦРУ Керрі Метісон вважає, що Броуді завербували терористи, які хочуть, щоб той повернувся у США і скоїв терористичний акт. Але уряд країни та суспільство має іншу думку: Броуді – герой війни.
"Батьківщина": дивіться трейлер онлайн
"24"
Шеф елітного підрозділу Джек Бауер повинен здійснити практично неможливе завдання всього за добу – 24 години. Випередити вбивство кандидата в президенти, знайти зрадника у своєму відділі та відшукати доньку, яку підло викрали. Трилер демонструється у реальному часі - кожна хвилина відповідає хвилині в житті героя.
"24": дивіться трейлер онлайн
"Шпигунка"
Сідні – досвідчена шпигунка, яка вміло перевтілюється в різні образи та виконує різноманітні завдання по всьому світу. Вона працює на секретну організацію, що бореться зі злочинством. Раптом Сінді виявляє, що керівництво її обманювало. А коли шпигунка починає співпрацювати з ЦРУ, на поверхню випливає ще один приголомшливий факт.
"Шпигунка": дивіться трейлер онлайн