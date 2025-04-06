7 найкращих ситкомів, які увійшли в історію кіно

Ситкоми (від фрази ситуаційна комедія) з'явилися ще на радіо у 1920-х, а згодом перейшли на телебачення. Це серіали, що займали перші місця в рейтингах та були найпопулярнішими шоу на ТБ. Адже вони досі залишаються одним з найкращих способів весело провести час з улюбленими героями, які часто потрапляють у життєві, курйозні чи кумедні ситуації.

Кіно 24 розповість про одні з найкращих ситкомів, що відомі на весь світ. Багато з них сформували або вплинули на попкультуру і подальші тенденції у кіно.

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"Сімпсони" (1989 –)

36 сезонів, 783 епізоди

Ситком про сімейку зі Спрингфілда далеко не ідеальний, але це масштабне шоу з десятками різноманітних героїв, безліччю тем для іронії, яке постійно вдосконалювалось і знаходило, куди рухатися далі.



Найкращі ситкоми / Кадр з серіалу

"Сайнфелд" (1989 – 1998)

9 сезонів, 180 серій

Серіал розповідає про групу друзів, які живуть разом у Нью-Йорку. На відміну від інших типових персонажів ситкому, ці герої егоцентричні та незрілі. Його називають серіалом ні про що, але насправді тут показують багато деталей та ситуацій, які чимось новим для глядача.



Найкращі ситкоми / Кадр з серіалу

"Я люблю Люсі" (1951 – 1957)

6 сезонів, 180 серій

Це був перший ситком, знятий перед живою аудиторією в студії. Він не зрівняється з іншими серіалами тих часів, хоч сюжет "Я люблю Люсі" доволі простий - домогосподарка мріє прорватися у шоубізнес. Серіал здійснив дуже великий вплив на всі подальші телепередачі.



Найкращі ситкоми / Кадр з серіалу

"Польовий шпиталь" (1972–1983)

11 сезонів, 256 серій

Це телешоу мало на меті показати з комедійного боку медиків, які працювали у польовому госпіталі під час війни. У цьому ситкомі герої росли, змінювалися та ставали кращими, що перетворило "Польовий шпиталь" на успішну драму.



Найкращі ситкоми / Кадр з серіалу

"Шоу Мері Тайлер Мур" (1970–1977)

7 сезонів, 168 серій

У центрі цього ситкому – незалежна жінка Мері Річардс, яка була зосереджена на своїй кар'єрі, а не домашніми справами. Це було новинкою для жіночих персонажів у класичних ситкомах тих часів. Так шоу показало приклад іншим проєктам у майбутньому, де з'явилося більше місця для жінок та їхньої реалізації.



Найкращі ситкоми / Кадр з серіалу

"Усі в родині" (1971 – 1979)

9 сезонів, 205 серій

Назва говорить сама за себе – тут зосереджена увага на сім'ї. Серіал розповідає про родину робітника, на чолі якої – Арчі. Зараз "Усі в родині" може вважатися старомодним, але на той час проблематика, якої торкались в епізодах навіть з гумором, була близька багатьом (і може залишатися актуальною досі).



Найкращі ситкоми / Кадр з серіалу

"Будьмо" (1982 – 1993)

11 сезонів, 275 серій

Події цього серіалу здебільшого відбуваються в барі та розповідають про людей, які приходять туди відпочивати, та персонал, що там працює. Це й працює як гачок, що кожного епізоду чіпляє кіноманів.



Найкращі ситкоми / Кадр з серіалу