Лідери Netflix: 3 найкращі трилери 2023 року, які врятують скучний вечір

Глядачі обожнюють трилери, адже це емоційна напруга та постійне почуття тривоги, яке спонукає глядача до вибуху емоцій під час розв'язки фільму і залишає його напруженим навіть після завершення кінострічки.

Дізнайтесь, які фільми очолили рейтинг найкращих на Netflix на кінець 2023 року. Обирайте стрічку для перегляду та готуйте попкорн, адже буде цікаво.

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Найкращі трилери 2023 року, які можна подивитись на Netflix

"Ілюзія безпеки"

Сюжет описує відпустку родини, яка взяла в оренду будиночок на вихідні у сільській місцевості. Однак все руйнується, коли головні герої стикаються з проблемами з мережею. Власники приватного будинку несподівано повертаються, утім, орендарі не поспішають їхати геть після розповідей нових знайомих. Виявляється, що сталася атака хакерів, що призвело до настання справжнього апокаліпсиса.

"Ілюзія безпеки": дивіться онлайн трейлер фільму

"Бунтівний місяць"

Громада однієї галактики направляє молоду жінку в пошуках воїнів з інших планет для надання допомоги в обороні від тиранічних армій, які тероризують їхню мирну колонію.

"Бунтівний місяць": дивіться онлайн трейлер фільму

"Вбивця"

Після серйозного провалу кілер опиняється в конфлікті зі своїми роботодавцями та навіть з самим собою. Ця місія приведе його до різних країн світу, хоча він намагається переконати, що це не особисте.

"Вбивця": дивіться онлайн трейлер фільму