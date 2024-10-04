Тримають в напрузі до кінця: 5 моторошних трилерів про пошук свого справжнього "Я"

Вже з 10 жовтня в український прокат офіційно вийде сатиричний горор-трилер "Субстанція" режисерки Коралі Фарже, який став гучним кінематографічним камбеком виконавиці головної ролі незрівнянної Демі Мур. "Субстанція" отримала приз Канн за найкращий сценарій та була напрочуд тепло прийнята першими глядачами, пресою та конкурсним журі, отримавши 13-хвилинні овації після прем'єри.

Перша українська прем'єра стрічки відбулася на Одеському міжнародному кінофестивалі. Глядачі були вражені акторською грою, новаторським стилем фільму та неочікуваними режисерськими рішеннями. У матеріалі Кіно 24 шукайте фільм, який неодмінно стане вашим фаворитом.

Дивіться також Кіно, стосунки з коханим та війна: чесна розмова з зіркою "Конотопської відьми" Тетяною Малковою

5 найкращих стрічок про людей, всередині яких воюють кілька особистостей

"Острів проклятих"

Цей психологічний трилер Мартін Скорсезе зняв за мотивами роману "Закритий Острів", яким зачитувалась вся Америка, адже його написав майстерний послідовник Стівена Кінга Денніс Ліхейн. А на виконання головної ролі режисер запросив незрівнянного Леонардо ді Капріо, якому вдалось глибоко вжитись у свого персонажа та неймовірно точно передати похмуру й гнітючу атмосферу фільму.

Ді Капріо зіграв головного героя стрічки маршала Едварда Деніелса, який разом зі своїм напарником маршалом Чаком Оулем (Марк Руффало) має розгадати цілу низку загадок, якими повна клініка для божевільних злочинців, розташована на острові у штаті Массачусетс.

За сюжетом, напарникам слід розслідувати зникнення особливо небезпечної пацієнтки психлікарні. Однак, герой ді Капріо переслідує й особисту мету – знайти в стінах клініки винуватця загибелі своєї дружини, піромана Ендрю Леддіса. От тільки у міру розслідування маршал Деніелс починає підозрювати персонал клініки у змові та зустрічає їхній опір. А сам неодноразово постає перед питанням "Що краще: жити монстром чи померти людиною?"

"Острів проклятих": дивіться онлайн трейлер фільму

"Бійцівський клуб"

Це ще один фільм-екранізація. Цього разу в основу стрічки ліг однойменний роман Чака Поланіка. До речі, автор книги схвально оцінив цю стрічку та особливо відзначив динамічність сюжету, якої бракувало літературному твору. А ще цікаво, що після виходу фільм "Бійцівський клуб" став провальним з комерційної думки. Його не врятувала навіть залученість до акторського складу Бреда Пітта (Тайлер Дерден), якого запросили як зіркового актора, який мав би привернути увагу до кінокартини. І тільки вихід на DVD приніс фільму не лише комерційний успіх, а й статус культового.

Головний герой картини – це безіменний герой (Едвард Нортон), що страждає від безсоння, а головне – від усвідомлення власної нікчемності. Його життя кардинально змінюється, коли він зустрічає зухвалого та схильного до саморуйнації Тайлера Дердена (Бред Пітт). Разом чоловіки створюють підпільний бійцівський клуб, який всупереч головному правилу клубу – нікому не розповідати про бійцівський клуб, – стає дуже популярним та збирає все більше чоловіків, які бажають відчути себе значущими. Але одного дня головного героя шокує відкриття, яке стає головним твістом цієї історії.

Цікаво, що готуючись до зйомок, Бред Пітт та Едвард Нортон брали уроки боксу та тхеквандо. Бред Пітт навіть добровільно пішов на те, щоб йому видалили фрагменти передніх зубів, які він відновлював вже після завершення зйомок фільму.

"Бійцівський клуб": дивіться онлайн трейлер фільму

"Чорний лебідь"

Черговий шедевр майстра психологічних трилерів Даррена Аронофскі вперше був показаний в рамках 67-го Венеціанського міжнародного кінофестивалю. На премії Американської кіноакадемії фільм був номінований на нагороди за найкращий фільм, режисуру, операторську роботу, монтаж та кращу жіночу роль. І врешті остання номінація принесла фільму його єдиний Оскар.

Його володаркою стала Наталі Портман, виконавиця головної жіночої ролі. За словами кінокритиків, вона не просто відмінно зіграла у стрічці, вона здійснила справжнє перетворення, якого прагнула і її героїня, молода балерина Ніна Сайерс. Крім Наталі Портман головні ролі у фільмі зіграли Міла Куніс (Лілі) та Венсан Кассель (Том Леруа).

За сюжетом фільму, обдарованій, але дуже скромній балерині Ніні Саєрс (Наталі Портман) випадає удача зіграти головну роль у балеті "Лебедине озеро". Однак хореограф-постановник балету Том Леруа (Венсан Кассель) нарікає, що Ніні ідеально пасує роль білого лебедя Одетти, але аж ніяк не Одилії. Адже, щоб виконати партію чорного лебедя, боязкій балерині бракує сексуальної чуттєвості та підступності. Хореограф наполягає на тому, що дівчина має вивільнити своє темне "я". Ніні вдається це зробити лише, коли у неї з'являється розкута та смілива конкурентка Лілі (Міла Куніс). Напружене протистояння балерин, що борються за головну роль, все ж змушує Лілі відростити чорне пірʼя, щоб стати кращою.

До старту зйомок Наталі Портман та Міла Куніс наполегливо тренувались у балетній залі. А вже під час знімального процесу Портман травмувала ребро та отримала струс мозку.

"Чорний лебідь": дивіться онлайн трейлер фільму

"Спліт"

Цей гостросюжетний фільм режисера, продюсера та сценариста М. Найт Ш'ямалана став сиквелом до фільму "Невразливий" та має приквел – фільм "Скло". У головній ролі "Спліта" Ш'ямалан хотів бачити Хоакіна Фенікса, але актор змушений був відмовитись від зйомок через свій щільний графік. Джеймс Мак-Евой, який врешті втілив головного героя стрічки, блискуче впорався з роллю Кевіна, що страждає на множинний розлад особистості.

Всередині Кевіна співіснують одразу 23 особистості, які вже давно придушили його справжнє "я". Одне з альтер его головного героя – це маніяк Денніс, який викрадає одразу трьох дівчат та зачиняє їх у підвалі. Налякані дівчата намагаються поспілкуватись зі своїм викрадачем, але на їхніх очах одна за одною прокидаються інші його особистості.

Щоб врятуватись, дівчата знаходять спільну мову з кожною з них, однак дізнаються про існування найстрашнішої, 24-ї особистості Кевіна, яку він сам називає "Звір". Саме для цього Звіра дівчата мають стати "священною їжею". Жертви викрадення ще мають шанс на порятунок, але тільки до тих пір, поки Звір не пробудиться.

"Спліт": дивіться онлайн трейлер фільму

"Субстанція"

За сюжетом фільму, Елізабет Спаркл (Демі Мур) – справжня суперзірка та володарка премії Оскар веде популярне фітнес-шоу, аж допоки продюсер не вирішує знайти молодшу заміну. І тоді в житті Елізабет з'являється "Субстанція" – загадковий препарат для реплікації клітин, що створює кращу версію людини. Так народжується прекрасна Сью (Маргарет Кволлі): молодша, гарніша, досконаліша... І наслідки цього стають напрочуд непередбачуваними.

"Субстанція": дивіться онлайн трейлер фільму

"Субстанція" знята та спродюсована культовою британською студією Working Title, відомою великим різноманіттям різножанрових хітів, серед яких фільми Едгара Райта (трилогія "Корнетто", "На драйві", "Минулої ночі в Сохо"), фільми братів Коенів ("Прочитати й спалити", "Фарго", "Аве, Цезар!"), франшизи "Бріджит Джонс", "Містер Бін" та "Агент Джонні Інгліш", а також "Реальне кохання", "Еверест", "Темні часи", "Квиток до Раю" та десятки інших успішних та культових стрічок.