3 найкращі турецькі серіали для перегляду вдвох

Турецькі серіали вражають захопливим сюжетом і яскравою акторською грою. Стрічки про кохання заполонили серця чималої кількості глядачів в усьому світі.

Тому прихильники радять ці кінокартини своїм рідним і залюбки дивляться їх у компанії найрідніших. Кіно 24 підготував добірку турецьких серіалів, які варто подивитися з другою половинкою.

Не пропустіть 3 цікаві турецькі серіали, які можна подивитися за вечір

"Нескінченне кохання"

У центрі сюжету – історія кохання Кемаля та Ніхан. Хлопець походить з бідної сім'ї та планує стати шахтарем, тоді як дівчина – з заможної родини та живе в елітному районі Стамбула. Одного дня стається несподівана зустріч героїв, яка змінила їх життя. Щодня кохання Кемаля та Ніхан лише сильнішає, але їхні батьки перешкоджають цим стосункам. Чи зможе пара витримати всі випробування долі та пізнати сімейне щастя?

"Нескінченне кохання": дивіться трейлер онлайн

"Любов для початківців"

Історія розгортається навколо учнів однієї стамбульської школи та їх вчительки Бурджу. Викладачка стала справжнім другом для студентів, бо неодноразово захищала їх перед директором і допомагала їм у розв'язанні проблем. Втім, виявляється, Бурджу планує звільнятися зі школи, оскільки отримала вигіднішу пропозицію роботи. Підлітки не хочуть прощатися з вчителькою, тому вигадують план – змусити її закохатися в нового вчителя фізкультури.

"Любов для початківців": дивіться трейлер онлайн

"Вітер кохання"

Міран і Рейян народилися в родинах, які ворогують протягом років. Він все життя мріяв помститися, тому не знає, що таке любов і щастя. Водночас вона вірить у силу кохання. Якось герої зустрічаються і неусвідомлено закохуються одне в одного. Перед Міраном постане серйозний вибір – помститися доньці свого ворога чи обрати власне щастя.

"Вітер кохання": дивіться трейлер онлайн

Якщо ви досі сумніваєтеся, чи варто дивитися саме турецькі серіали з коханою людиною, то ризикніть і оберіть будь-яку стрічку з добірки. Насолоджуйтеся переглядом!