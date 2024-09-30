2 українські актори, які стали проривом у кінематографі цього року

В Україні дедалі більше з'являються нові обличчя, які значно впливають на розвиток національного кінематографа, виводячи його на новий рівень. Молоді й талановиті актори привертають увагу не лише глядачів, а й критиків, доводячи, що українське кіно має величезний потенціал.

Їхні непересічні акторські здібності, сміливі вибори ролей і потужна енергетика стали ключем до успіху, що спричинив справжній прорив у світі українського кіно цього року. Кіно 24 вирішили зібрати список цих видатних акторів, які зробили вагомий внесок у кінематографічний прогрес України та стали справжніми відкриттями.

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Українські актори, які стали проривом у кінематографі цього року

Олександр Рудинський

Олександр Рудинський відзначився не тільки своїм умінням перевтілюватися в різних персонажів, а й своєю цілеспрямованістю. Він активно працює як на кіномайданчиках, так і на театральних сценах.

У 2024 році на стримінговій платформі Netflix вийшов серіал "Декамерон" з його участю, що додало йому ще більшої популярності. Рудинський продовжує рухатися вперед і демонструвати амбіції, ставши одним із проривів цього року в українському кінематографі. Його кар'єра обіцяє ще більше досягнень.

Олексій Гнатковський

Олексій Гнатковський здобув широку популярність завдяки своїй ролі у фільмі "Довбуш". Хоча його персонаж не був головним, актор зумів привернути увагу глядачів своєю харизмою та яскравою грою. Його репліка з фільму – "То є мої гори, і я тут ґазда, і хто прийде до мене в хату і буде мені вказувати, як я маю правити, вихаркає свої печінки, бігме, Боже" – стала справжньою легендою, що закріпила його образ у серцях шанувальників.

Окрім кінематографа, Гнатковський активно бере участь у численних театральних постановках Франківського драмтеатру, де регулярно демонструє свій талант на сцені. Попри свою зайнятість, актор залишається свідомою і принциповою людиною з чіткими українськими переконаннями, що тільки підкреслює його відданість своїй країні та культурі, як у рік прем'єри "Довбуша", так і до сьогодні.