Їх не можна пропустити: 3 найкращі українські стрічки, які варто переглянути у 2025 році

Український кінематограф продовжує тішити своїх прихильників захопливими прем'єрами. Ці стрічки обов'язково слід додати до списку для перегляду вдома.

24 Канал підготував добірку найкращих українських фільмів 2025 року, які варті вашої уваги. Не пропустіть можливість зануритися в різноманітний світ кіно.

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"Донька"

У лютому 2022 року розпочалося повномасштабне вторгнення Росії в Україну. 17-річна Ольга, яка має порушення слуху, вирушає до будинку свого батька у Бучі. Російські військові окупували місто, через що родина опинилася в пастці. Захоплена ворогом сім'я має зробити все можливе, щоб зберегти власне життя.

"Донька" / Кадр з фільму

"Дім за склом"

Перспективна архітекторка Вікторія розпочинає розслідування справи зникнення своєї доньки після вечірки. Дівчину звинувачують у торгівлі наркотиками, тому головна героїня має не тільки знайти свою дитину, але й довести її непричетність, щоб не втратити власну репутацію. З кожним кроком, який Вікторія робить у своєму розслідуванні, вона постає перед труднощами та неочікуваними подіями.

"Дім за склом": дивіться трейлер фільму онлайн

"Сірі бджоли"

Події розгортаються у сірій зоні на Донбасі, де живуть лише двоє мешканців покинутого села. Сергій і Пашка знайомі з дитинства та навіть колись працювали разом шахтарями. Вони вже звикли до постійної небезпеки, перетворивши її у рутину. Однак все змінюється, коли до села прибуває російський снайпер.

"Сірі бджоли": дивіться трейлер фільму онлайн

Ці фільми здивують глибоким сюжетом та залишать незабутні враження. Обирайте стрічку з переліку та насолоджуйтеся переглядом!