Ці українські серіали кращі за Netflix: що подивитись на вихідних

Оскільки цих вихідних синоптик передають неймовірну спеку, то, мабуть, усі робитимуть запаси охолоджених напоїв. Щоб не робити зайвих рухів у таку погоду, варто віддати перевагу перегляду серіалів, які стануть вашими улюбленими.

Стереотипно вважати, що продукція Netflix – це еталон. Український кінематограф хоч і знаходиться на стадії розвитку, однак вже існує декілька проєктів, які варті уваги. Вони переважають тим, що надають стрічками барв, які притаманні саме українській спільноті, гумор, який зрозуміємо тільки ми, а колорити природи говорять самі за себе, передає 24 Канал.

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"Спіймати Кайдаша", 2020

Рейтинг IMDb: 8,8

Кількість серій: 12

Це сучасна адаптація повісті Івана Нечуя-Левицького, яка переносить глядачів у події 2000-х років. За сюжетом, головна дія розвивається у Семигорах. Омелько та Маруся мають двох синів. Кожен із них одружується і приводить невістку до хати. Мотря – запальна і точно не дасть себе в обіду, а от Мелашка – покладлива і часто отримує критику від усіх родичів. З постійними сварками ховається не тільки гумор, а й образи та дитячі травми.

"Спіймати Кайдаша": дивіться онлайн трейлер серіалу

"І будуть люди", 2020

Рейтинг IMDb: 8,6

Кількість серій: 12

Події розгортаються приблизно у 1910-1930-х роках. Кожен герой має власну історію: у когось народжується кохання, у когось – зрада, хтось бореться за своє майбутнє, а хтось просто намагається вижити. Кожен епізод зосереджений на різних персонажах, однак разом вони утворюють цілісну картину життя українців того часу.

"І будуть люди": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Кава з кардамоном", 2021 – 2025

Рейтинг IMDb: 7,2

Кількість серій: 18

Сюжет розгортається на Галичині у 1840-х роках. У центрі історії – 20-річна Анна, яка після смерті батьків оселяється у Жовкві у тітки. Та її життя змінюється після знайомства з одруженим польським шляхтичем Адамом. Через низку політичних подій закохані повинні боротись за своє щастя, долаючи суспільний осуд, релігійні забобони й перепони XIX століття.

"Кава з кардамоном": дивіться онлайн трейлер серіалу

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