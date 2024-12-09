Можна подивитись за декілька днів: 3 найкращі українські серіали, які мають лише один сезон

У 2020 році український телевізійний простір заполонив новий серіал "Спіймати Кайдаша", який став справжнім феноменом серед глядачів. Ця стрічка здобула величезну популярність завдяки своєму унікальному стилю, дотепним діалогам і цікавій сюжетній лінії. Хоча цей серіал став справжнім хітом, він має лише один сезон, і, на жаль, питання про продовження наразі не стоїть.

Проте, якщо ви є прихильником українських серіалів і вам не вистачає "Спіймати Кайдаша", ми підготували для вас нову добірку стрічок, які варто подивитися. Кожен з цих серіалів захопить вас із перших хвилин і подарує неймовірно цікаве проведення часу. Більшість з них можна подивитися за кілька днів, тому вони ідеально підійдуть для тих, хто хоче зануритися в український кінематограф.

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Найкращі українські серіали, які можна подивитись за декілька днів

"Спіймати Кайдаша"

Український 12-серійний телесеріал, який вийшов у 2020 році, є адаптацією знаменитої повісті Івана Нечуя-Левицького "Кайдашева сім'я". Однак цей серіал не є прямою екранізацією оригінального твору, а скоріше вільною інтерпретацією, в якій збережено основну ідею, але додано багато нових елементів. Події оригінальної повісті розгортаються в 1860-х роках, через кілька років після скасування кріпацтва, і описують складні стосунки між членами родини Кайдашів.

Сценаристка Наталка Ворожбит вирішила внести суттєві зміни до класичної історії. Вона перенесла події в більш сучасний контекст, встановивши дію серіалу в період 2000-2014 років.

"Спіймати Кайдаша": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Одна родина"

За сюжетом серіалу, Оксана переживає трагедію – вона вважає, що її коханий Максим загинув на війні. Серце дівчини розривається від болю, адже вона втратила не лише кохану людину, а й сенс свого життя. Однак у цей складний момент доля підкидає їй нове випробування. Щоб врятувати батьківський бізнес і зберегти родинну спадщину, Оксана змушена зробити неймовірно складний вибір. Вона погоджується вийти заміж за брата Максима, який є ворогом її родини.

"Одна родина": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Просто Надія"

Серіал розповідає зворушливу історію Надії Ткаченко, жінки з Харкова, чий мирний світ був зруйнований війною. Її чоловік покинув її в найскладніший момент, а їхній дім, наповнений спогадами та теплом, був зруйнований російськими снарядами. Втративши все, що було їй дорогим, Надія змушена почати нове життя з трьома дітьми. Вона вирушає в невідомість і переїжджає до маленького провінційного містечка, сподіваючись знайти там прихисток і шанс на нове початок.

"Просто Надія": дивіться онлайн трейлер серіалу

Але виявляється, що нове життя не дається легко. Без грошей, підтримки й досвіду, Надія постає перед труднощами, які здаються непереборними. Проте, попри всі випробування, вона вирішує не здаватися і зробити перші кроки до здійснення своєї великої мрії – побудувати нове життя для себе та своїх дітей. Крок за кроком вона знаходить нові можливості для роботи, намагається налагодити стосунки з місцевими жителями та адаптуватися до нових умов життя.