10 найкращих українських серіалів, які ви подивитесь на одному подиху

Якщо ви шукаєте цікавий серіал на вечір, зверніть увагу на українські проєкти останніх років. Тут можна знайти і історичні драми, і комедійні телешоу, і серіали, що здатні торкнутися глибин душі.

Кіно 24 розповість про 10 українських серіалів, які точно варті перегляду. Вони однозначно стануть прикрасою вечора.

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"І будуть люди"

У центрі сюжету мінісеріалу – трагічне життя українських селян у період Першої світової війни, революції, колективізації та Голодомору. Кожен з епізодів присвячений окремому персонажу.

"І будуть люди": дивіться трейлер онлайн

"Століття Якова"

Історичний мінісеріал розповідає про життя волинського селянина Якова, який дожив до ста років. На своєму життєвому шляху він побачив багато всього і встиг пожити у п'яти різних державах. Та хотів небагато: жити, працювати на рідній землі й кохати.

"Століття Якова": дивіться трейлер онлайн

"Спіймати Кайдаша"

Екранізація повісті Івана Нечуя-Левицького "Кайдашева сім'я" переносить героїв у сучасність. Тут все так само: свекруха та невістка лаються, чоловіки конфліктують, усім сваркам ніби немає кінця. Та все це відбувається на тлі 2005 – 2014 років.

"Спіймати Кайдаша": дивіться трейлер онлайн

"Перші ластівки"

Молодіжний трилер заснований на реальних підліткових історіях. Однокласники Поліна, Катя, Лєра й Микита отримують дивні повідомлення. Вони мають дотримуватись інструкцій незнайомця, інакше розкриються їхні секрети.

"Перші ластівки": дивіться трейлер онлайн

"Кава з кардамоном"

Це чарівний серіал про кохання, що не гірше "Бріджертонів". Події відбуваються у Львові 19 століття, де одружений шляхтич Адам та молода сирота Анна закохуються одне в одного.

"Кава з кардамоном": дивіться трейлер онлайн

"Сага"

Серіал складається з 12 епізодів та розповідає про шість поколінь родини Козаків. Вони переживають світові війни, репресії, Голодомор, розпад СРСР та Революцію Гідності. У вирі подій герої дають зрозуміти, як українці переживали найскладніші роки в історії.

"Сага": дивіться трейлер онлайн

"Обручка з рубіном"

Яна та Аня – сестри, які не змоги поїхати з Черкас до Києва через трагічну автокатастрофу. Через травму їхні обличчя зазнали таких пошкоджень, що дівчат не можуть розрізнити навіть рідні. Яні й Ані потрібно повернути самих себе та своє минуле життя.

"Обручка з рубіном": дивіться трейлер онлайн

"Секс, Інста і ЗНО"

У центрі сюжету - українські школярі з вінницької школи. Вони готуються до ЗНО, зазнають булінгу, пізнають інтимні стосунки та обирають президентка школи. Серед кандидатів - Саша Моцак та її конкурентка Єва Горбатюк.

"Секс, Інста і ЗНО": дивіться трейлер онлайн

"Молода"

Комедійний серіал розповідає про 40-річну Ольгу, яка розлучається з чоловіком і хоче відновити кар'єру у видавництві. Та через вік її не сприймають серйозно на співбесідах і навіть принижують. Тож Ольга вдається до хитрощів і змінює резюме.

"Молода": дивіться трейлер онлайн

"Перевізниця"

Драматичний серіал присвячений першим тижням повномасштабного вторгнення. Головна героїня Лідія, яка родом з Луганська, береться возити людей своєю автівкою. Кожен епізод присвячений різним пасажирам, а об'єднує їх головна сюжетна лінія.

"Перевізниця": дивіться трейлер онлайн