Загадкові інтриги: 5 найсвіжіших детективів, які вразять вас гострим сюжетом

Якщо вам скучно, переглядаючи банальні мелодрами з романтичним сюжетом, ця добірка точно для вас. Сюжети, які змушують затамувати подих в очікуванні несподіваного фіналу історії.

Обирайте для перегляду детектив, у якому ви хвилюватиметесь за персонажів до останньої хвилини. Цей список 24 Каналу точно забезпечить вам цікавий вечір, сповнений інтриг та загадок.

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"Останнє, що він сказав мені"

Детективний трилер розкриває історію Анни та Овена, щасливого подружжя, яке святкувало кожен місяць разом протягом більше як року. Радість переривається, коли Овен раптово зникає, залишивши за собою коротку записку. Чоловік написав дружині, аби та захистила його доньку Бейлі. Анна вирішує відправитися на розслідування та з'ясувати, що трапилося.

"Останнє, що він сказав мені": дивіться онлайн трейлер серіалу

"За межами раю"

Інспектор Гудман залишив сонячний карибський острів Сент-Марі та переїхав до невеликого англійського містечка разом зі своєю обраницею, Мартою. Детектив розраховував на те, що його чекає спокійне та розмірене життя, проте рівень злочинності виявився надзвичайно високим. Про відпочинок вже не може бути й мови!

"За межами раю": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Зниклі"

Дублінський поліцейський Тео Ріхтер вирушає до невідомої країни, маючи за мету розкрити таємницю, що оточує зникнення ірландських туристів. Його тимчасовою партнеркою стає Діана Гуйя, яка, борючись із наслідками травматичного минулого, допомагає розгадати цей загадковий випадок.

"Зниклі": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Всевидюче око"

Детективна історія розповідає про молоду жінку, на ім'я Єлена Сантос, яка, прагнучи відірватися від страшних спогадів, приймає рішення стати нянею і переїхати до будинку своєї роботодавиці. Однак надії на спокій руйнуються, коли виявляється, що кожен член сім'ї приховує приголомшливі секрети…

"Всевидюче око": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Острів Сенс-Ікс"

Коли Емілі Томас було сім років, її сім'я разом із батьками та старшою сестрою вирушила на відпустку на Карибські острови. Казкові канікули перетворилися в справжній жах, коли Елісон знайшли мертвою. Після багатьох років Емілі вирішує розібратись з подіями, які трапилися тоді.

"Острів Сенс-Ікс": дивіться онлайн трейлер фільму