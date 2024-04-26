Що подивитись після роботи: 5 найновіших серіалів-бойовиків, від яких неможливо відірватися

Головний герой будь-якого з цих серіалів – хороший хлопець, що кидає виклик злу. Ворог міцний і має багато переваг, проте правда – завше на боці воїнів світла. Спостерігати за діями головних героїв, які ризикують усім, – захопливо та цікаво!

Кіно 24 підібрав екшни і бойовики останніх років, що мають високий рейтинг і глядацьку любов. Історії про справжніх героїв надихають, спонукають вірити в справедливість і перемогу добра.

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Нічний агент

Пітер Сазерленд працює "нічним агентом": приймає дзвінки на лінію, щоб передати далі. Через заплутану історію з батьком у самого Пітера – репутація ненадійного хлопця. Але якось вночі телефонує дівчина: вона стала свідком вбивства своїх рідних і зараз вбивця намагається убрати і її. Сазерленд дає дієві поради, як захиститися до приїзду поліції.

Сам не підозрюючи, Пітер опиняється в центрі складної інтриги, де йому відведена якась роль. Яка саме і ким?

"Нічний агент": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Подвійні ставки"

Герой війни Ігор Шведов повертається з фронту додому і відразу опиняється у центрі небезпечних подій. На його очах вбивають рідного брата, і щоб знайти вбивць, Шведов йде служити у поліцію. Він дізнається, що брат був впливовим кримінальним авторитетом, також намагається з'ясувати: хто в його оточенні є ким насправді.

Шведов оголошує війну бандитам і перевертням в погонах. Один проти усіх. Чим закінчиться ця небезпечна сутичка? Найсвіжішій український кримінальний екшн, прем'єрний показ якого транслюється на каналі ICTV2.

"Подвійні ставки": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Річер"

Головний герой – колишній військовий поліцейський Джек Річер, подорожує штатами та наводить лад. Він люто карає "поганих хлопців", допомагаючи правосуддю і звичайним людям.

В першому сезоні його несподівано заарештовують у провінційному закладі, проте Джон розкриває заплутану справу вбивства рідного брата. У другому сезоні на нього чекає нова справа вбивства товариша по зброї.

"Річер": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Континенталь"

Кіно навчає нас вірити в неможливе. Favbet допомагає зробити неможливе реальним. Зручний сервіс для ігор, казино, ставки на спорт – кожен знайде те, що йому до смаку.

Мінісеріал розповідає про минуле Вінстона Скотта, власника готелів "Континенталь" зі всесвіту історій про Джона Віка.

1970-і роки, Нью-Йорк. Френкі Скотт, старший брат Вінстона, викрадає монетний прес у голови злочинного синдикату, психопата Кормака О'Коннора. На допомогу брату з Лондона прибуває Вінстон, і починається дуже небезпечна гра на виживання: головорізи проти двох братів.

"Континенталь": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Каратель"

Головний герой Френк Касл – справжній месник: він веде свою війну зі злочинцями, які винні в загибелі його дружини та дітей. Але в минулому "праведного" Касла все не так добре, як би йому хотілося. І одного разу він вирішує розставити крапки над "і" у сумнівних завданнях, які отримував від впливових структур та декого з уряду.

"Каратель": дивіться онлайн трейлер серіалу

Пориньте у світ справжнього екшну разом із культовими серіалами, які з'явились нещодавно. Ця мандрівка точно буде захопливою!