6 трилерів, заснованих на реальних подіях, від яких неможливо відірватися

Трилери викликають у глядача відчуття хвилювання та страху, особливо тоді, коли він усвідомлює, що події на екрані – не просто вигадка сценариста, а реальний епізод з життя.

Обирайте в матеріалі 24 Каналу трилер, який подарує вам гострі відчуття ввечері. Запрошуйте друзів та готуйте попкорн, бо буде цікаво!

Радимо Фільми, засновані на реальних подіях, які допоможуть повірити в себе

"Звабливий. Поганий. Злий"

Рік: 2018

Молода самотня мати Ліз зустрічає студента-юриста Теда. Їхні пристрасні стосунки тривають протягом п'яти років, але все змінюється, коли поліція з'являється за Тедом. Його обвинувачують у зґвалтуванні, вбивстві та розчленуванні кількох жінок.

Цей психологічний трилер – реальна історія відомого серійного вбивці Теда Банді, який вчинив понад 30 жорстоких злочинів.

"Звабливий. Поганий. Злий": дивіться онлайн трейлер фільму

"Звірі"

Кіно навчає нас вірити у неможливе. Favbet допомагає зробити неможливе реальним. Зручний сервіс для ігор, казино, ставки на спорт – кожен знайде те, що йому до смаку.

Рік: 2022

Французьке сімейне подружжя вирушає до залишеного іспанського поселення в пошуках спокійного життя в гармонії з природою. Утім, там вони зустрічаються з неприязними сусідами. Це призводить до поганих наслідків.

"Звірі": дивіться онлайн трейлер фільму

"Зниклі дівчата"

Рік: 2020

Детективний трилер, заснований на реальних подіях з життя Мері Гілберт, матері-одиначки трьох дівчаток. Коли старша дочка Шеннон не повертається додому, Мері підозрює викрадення та звертається до поліції. Однак слідчі відмовляються шукати зниклу через те, що вона була повією. Мері стає на шлях розслідування, що виводить на світло таємницю та приводить до виявлення трупів чотирьох дівчат. Але чи знайдеться серед них Шеннон?

"Зниклі дівчата": дивіться онлайн трейлер фільму

"Ідеальний пацієнт"

Рік: 2019

Томас здається в поліцію добровільно та зізнається у скоєнні 30 вбивств. Через двадцять років справедливий журналіст Ханнес Ростам вирішує перевірити справу знову і виявляє, що багато фактів є вигаданими та суперечать правді.

"Ідеальний пацієнт": дивіться онлайн трейлер фільму

"Покора"

Рік: 2012

До ресторану швидкого харчування надійшов дзвінок від офіцера поліції. Він стверджує, що молода касирка вкрала гроші із сумки клієнтки. Менеджер стикається з вибором: передати дівчину в руки правоохоронців або самостійно провести обшук.

В основу сюжету захопливого трилера лягла подія, що сталася 9 квітня 2004 року в ресторані МакДональдз в США.

"Покора": дивіться онлайн трейлер фільму

"Нескінченна буря"

Рік: 2022

Головною героїнею є медсестра та альпіністка Пем Бейлс. Однією з її цілей є досягнення вершини гори Вашингтон, проте серед сходження погода раптово погіршується. Щоб уникнути небезпеки хуртовини Пем вирішує повернутися і помічає іншого альпініста. Бейлс допомагає чоловікові вибратися зі снігового завалу, і разом їм варто спуститися до темряви.

"Нескінченна буря": дивіться онлайн трейлер фільму