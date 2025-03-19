10 найпопулярніших фільмів на Netflix, які найчастіше дивляться в Україні

Стримінгова платформа Netflix оновила свій список найпопулярніших фільмів, і тепер ми знаємо, які стрічки захоплюють українських глядачів. Якщо ви досі вагаєтесь, що вибрати для перегляду, ця добірка стане чудовим орієнтиром для вашого вечора.

У новому списку від Netflix топ-10 фільмів, які вже встигли завоювати серця багатьох, і, можливо, саме вони стануть вашими улюбленими. Незалежно від того, чи шукаєте ви щось легке і комедійне, чи драму, що зачіпає глибокі теми, на Кіно 24 ви знайдете варіанти на будь-який смак.

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"Електричний штат"

За сюжетом фільму "Електричний штат", події розгортаються в альтернативній версії 90-х років, де світ змінився після масштабного повстання роботів. У цьому світі технології та люди вже не живуть у гармонії, а боротьба за виживання набуває нових форм. Головна героїня, осиротіла дівчина, відправляється в подорож через Захід Сполучених Штатів, намагаючись знайти свого молодшого брата, який зник після повстання.

В її подорожі її супроводжують незвичайні попутники – робот, який має вигляд мультяшного персонажа і володіє певними дивовижними властивостями, контрабандист, що має сумнівну репутацію, і його помічник, який приховує власні таємниці.

"Електричний штат": дивіться онлайн трейлер фільму

До речі, ми зібрали для вас 5 легендарних французьких фільмів, які стали культовими впродовж останніх років. Обирайте стрічку собі до смаку.

"Смакота"

За сюжетом фільму, під час відпустки в мальовничій ідилічній місцевості Франції заможна німецька сім'я приїжджає, щоб насолодитися спокоєм і красою природи. Однак їхня ідилія швидко перетворюється на кошмар, коли вони стають мішенню для молодої працівниці місцевого готелю. Спочатку вона здається лише звичайною дівчиною, яка працює в готелі, але насправді вона має свої темні плани.

"Смакота": дивіться онлайн трейлер фільму

"Планктон: Фільм"

За сюжетом фільму, складна й нестабільна історія кохання між Планктоном і його розумною комп'ютерною дружиною стає ще більш напруженою, коли їхні стосунки починають набувати темних обертів. Спочатку їхнє кохання здається незвичайним і навіть трішки кумедним: Планктони, маленький, але амбіційний персонаж, має стосунки з надзвичайно потужною і розумною комп'ютерною програмою, що володіє великими можливостями.

Однак, коли його дружина починає наполягати на своєму й виявляти все більше контролю над ситуацією, її поведінка змінюється. Вона стає все більш незалежною, холодною й обчислювальною, все більше втрачаючи емоційну прив'язаність до Планктона. Проблеми досягають критичної точки, коли вона приймає драматичне рішення – знищити світ, якщо він не підкориться її бажанням.

"Планктон: Фільм": дивіться онлайн трейлер фільму

Також у списку найпопулярніших фільмів на Netflix ви знайдете такі стрічки:

"Сімейка Крудсів"

"Ще одна з роду Болейн"

"Бі муві медова змова"

"Бастіон 36"

"Потяг у 31 грудня"

"Медовий місяць із моєю мамою"

"Нікчемний я 3"

Обирайте свого фаворита та насолоджуйтесь уже цього вечора.