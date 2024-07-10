Український фільм серед найкращих: 10 стрічок на Netflix, які варто подивитись ввечері

Стримінгова платформа Netflix оновила список найпопулярніших фільмів, які обирають для перегляду українці. Серед стрічок у топ-3 опинився український фільм "Ми були рекрутами".

У матеріалі Кіно 24 ви можете дізнатися, які ще стрічки стали найпопулярнішими на платформі. Обирайте свого фаворита та влаштуйте собі справжній вечір релаксу з цікавим кіно.

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Найпопулярніші фільми на Netflix

"Сімейна справа"

За сюжетом, несподіваний роман призводить до комічних наслідків для молодої жінки, її матері та її боса. Кожен з них натрапляє на труднощі, пов'язані з коханням, сексуальністю та пошуком своєї ідентичності.

Разом вони переживають низку кумедних та зворушливих ситуацій, намагаючись знайти баланс між особистим життям та професійними обов'язками.

"Сімейна справа": дивіться онлайн трейлер фільму

"Поліцейський із Беверлі-Гіллз: Аксель Ф."

Детектив Аксель Фолі знову кидає виклик злочинності в Беверлі-Гіллз. Коли життя його доньки опиняється під загрозою, він змушений об'єднати зусилля з нею, новим партнером та своїми давніми товаришами Біллі Роузвудом і Джоном Таґґартом.

Разом вони починають розслідування, яке приводить їх до розкриття зловісної змови. Команда стикається з небезпечними злочинцями та вирішує складні головоломки, щоб захистити своїх близьких та навести лад у місті.

"Поліцейський із Беверлі-Гіллз: Аксель Ф.": дивіться онлайн трейлер фільму

"Ми були рекрутами"

"Ми були рекрутами" – це мотиваційний документальний фільм, викладений у стилі художньої розповіді, яка присвячена бійцям Третьої окремої штурмової бригади Збройних Сил України.

Фільм має на меті надихнути та мотивувати українців приєднатися до лав 3-ї ОШБр або будь-якого іншого підрозділу Збройних Сил України. Він спрямований на підтримку бойового духу героїв, які вже сьогодні, тримаючи зброю в руках, захищають Україну.

Крім того, фільм нагадує світовій спільноті про те, що українська армія стоїть на захисті від реального агресора, підкреслюючи важливість підтримки та солідарності з українськими військовими.

"Ми були рекрутами": дивіться онлайн трейлер фільму

Також в оновленому списку найпопулярнішого на Netflix опинились такі фільми:

"Шлях відплати"

"Спадок"

"Цілуючи дівчат"

"Гангстер"

"Як приборкати дракона 3: Прихований світ"

"Квиток до раю"

"Сніговик"

Серед нових лідерів переглядів ви знайдете як захопливі драми, так і розважальні комедії, що неодмінно зроблять ваш вечір незабутнім.