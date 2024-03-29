10 найпопулярніших фільмів на Netflix, які найчастіше обирають українські глядачі

Щотижня стримінгова платформа Netflix оновлює свій список найпопулярніших фільмів та серіалів, які глядачі обирають найчастіше. Цього разу на першому місці за популярністю ірландська комедія.

Netflix зробив список, де ви можете обрати для себе абсолютно різні жанри стрічок. Читайте про кожну із них та обирайте ту, яка привабила вас найбільше.

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"Ірландське бажання"

В Ірландії у Медді живе найкраща подруга. Ця дівчина збирається вийти заміж і запросила Медді на своє весілля, як свідка. Подорож на цю святкову подію перетворилася для головної героїні романтичної комедії на справжнє випробування, оскільки вона відчула сильне зацікавлення до нареченого.

Напередодні урочистостей головна героїня попросила допомоги вищих сил, але вона навіть не уявляла, чим це обернеться для неї.

"Ірландське бажання": дивіться онлайн трейлер фільму

"Діва проти біди"

Дівчина виростала в складних умовах, але не втратила віри у людську доброту. Її міцний характер часто допомагав їй виживати. Вона завжди бажала допомагати звичайним людям і робити їхнє життя кращим.

І ось, здавалося б, нарешті удача на її стороні, адже дівчині пропонують стати дружиною молодого принца. Проте згодом вона пошкодує про це рішення…

"Діва проти біди": дивіться онлайн трейлер фільму

"Мистецтво кохання"

У житті, як і в улюблених фільмах, важливо вірити в успіх. А ліцензійна букмекерська компанія Favbet підтримує гравців у їхньому прагненні перемогти. Тут передбачили зручний інтерфейс, систему бонусів та розіграшів. Все, аби грати було ще зручніше, а виграші – ставали вищими.

На третьому місці за популярністю новий фільм, який вийшов у березні 2024 року.

Ця історія розповідає про те, як офіцерка Інтерполу дізнається, що викрадач творів мистецтва, якого вона переслідує, виявляється її колишнім коханцем. Вона розробляє план, щоб спіймати його на гарячому. Цікаво, чи їй це вдасться.

"Мистецтво кохання": дивіться онлайн трейлер фільму

А також у списку найпопулярніших ви знайдете такі фільми:

"Зменшення"

"Мавка: Лісова пісня"

"Червоні очі"

"Таємне життя домашніх тварин"

"Зліт"

"Мистецтво провини"

"Нікчемний я 3"

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