Стримінговий сервіс Netflix оновив тижневий рейтинг найпопулярніших фільмів в Україні. У топі опинилися абсолютно різні за настроєм історії.

Ці стрічки впевнено утримували верхні позиції рейтингу популярності в Україні. 24 Канал розповідає детальніше про фільми Netflix, які полюбилися українцям.

"Курс на зіткнення" (2026)

Рейтинг IMDb: 5,7

Події цього іспанського кримінального трилера розгортаються в Мадриді на тлі гострої економічної кризи. Група відчайдушних грабіжників здійснює наліт на місцевий банк та розраховує здобути гроші на заможне життя для кожного учасника банди. Однак під час втечі автомобіль злочинців потрапляє в серйозну аварію і зриває ретельно продуманий план відходу. Замість швидкого збагачення герої опиняються в пастці, де на поверхню спливають давні зради, брехня та прихована правда про кожного з них.

"Курс на зіткнення": дивіться трейлер фільму онлайн

Що кажуть критики: на платформі Rotten Tomatoes рецензенти відзначають напружену атмосферу та переконливу акторську гру. Водночас частина кіноекспертів зауважує слабке розкриття окремих персонажів та дещо передбачуваний фінал.

"Кузьма: Страшно веселий" (2026)

Рейтинг IMDb: 8,7

Біографічна документальна стрічка режисера Артема Григоряна розкриває постать легендарного українського музиканта Андрія Кузьменка. Автори зібрали ексклюзивні й раніше небачені архівні відео, домашні записи та фрагменти інтерв'ю, щоб показати справжнього Кузьму. Кінокартина відтворює його творчий шлях, внутрішні трансформації та фірмову самоіронію, які назавжди залишили слід в українській культурі.

"Кузьма: Страшно веселий": дивіться трейлер фільму онлайн

Що кажуть критики: у рецензії видання "Суспільне Культура" стрічку називають "живим майже автопортретом без зайвих слів". Фільм хвалять за кропітку роботу з унікальними архівами та щирість оповіді. Проте кінооглядачі зазначають, що через відсутність закадрового голосу та класичних коментарів експертів глядачам, які мало знайомі з біографією артиста, часом може бракувати ширшого історичного контексту.

"Подарунок" (2026)

Рейтинг IMDb: 5,0

Ретельно сплановане дитяче свято у німецькій родині миттєво виходить з-під контролю через один невдалий подарунок. Невинна на перший погляд іграшка провокує між гостями гостру суперечку про ставлення до зброї, методи виховання та батьківську гіперопіку. Ситуацію остаточно доводить до абсурду жива змія, яка випадково втікає з контейнера посеред розпалу сварки.

"Подарунок": дивіться трейлер фільму онлайн

Що кажуть критики: на платформі Rotten Tomatoes оглядачі хвалять цю динамічну німецьку комедію за влучну сатиру на сучасних батьків, абсурдний гумор та комічні ситуації, що змінюють одна одну без зупинки. Водночас критики звертають увагу на надмірну карикатурність поведінки дорослих, які в запалі суперечок зовсім забувають про винуватця свята.

Серед інших фільмів, які увійшли до десятки найпопулярніших в Україні:

"Ідеальне Різдво для собаки" (2026);

"Родичі" (2026);

"Крашанка 2.0. Квантовий парадокс" (2026);

"Співай 2" (2021);

"Тварини" (2026);

"Потяг Червона рута" (2026);

"Співай" (2016).

А якщо ви шукаєте цікавий серіал Netflix на вечір, то стримінгова платформа днями опублікувала оновлений рейтинг найпопулярніших стрічок в Україні.