Від комедій до трилерів: 10 фільмів, що стали найпопулярнішими на Netflix серед українців
- Фільм "Відпустка наосліп" з Даніелем Салемом займає перше місце в рейтингу популярних стрічок серед українців на Netflix.
- До десятки популярних фільмів також увійшли "Нокаут", "Крапля", "Песики", "Бабуні", "Спустошення", "Велика прогулянка", "Співучасник", "Секрети домашніх тварин 2", "Тролі. Знову разом".
На платформі Netflix з'явився оновлений рейтинг популярних стрічок, які обирали українці за останній тиждень. У червні глядачі найчастіше переглядали фільми різних жанрів, адже у списку є й українські комедії, і бойовики й трилери.
Свіжий список найпопулярніших фільмів може стати у пригоді тим, хто шукає нові варіанти стрічок для перегляду ввечері чи у вихідний. Кіно 24 розповість більше про останні фаворити українців на Netflix.
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"Відпустка наосліп"
Вже третій тиждень поспіль українці найчастіше обирають для перегляду фільм "Відпустка наосліп" з Даніелем Салемом – кумедну романтичну драму.
У центрі сюжету – успішна київська підприємиця, яку страшенно не любить колектив. Щоб відпочити від шефині, підлеглі змушують її піти у відпустку. Жінка вирушає на верхівку Карпат у гірський будиночок. Там вона проведе свята з власником дому – військовим, який повернувся додому на відпочинок.
"Відпустка наосліп": дивіться трейлер онлайн
"Нокаут"
Друге місце в рейтингу посів французько-бельгійський бойовик за участю Сіріла Ґана.
Боєць ММА на черговому запеклому бою випадково вбиває свого суперника. Жахлива трагедія назавжди змінює життя головного героя. Він перш за все хоче загладити провину, а тому вирішує допомогти вдові колишнього бійця. Чоловік самостійно відшукує її рідного сина.
"Нокаут": дивіться трейлер онлайн
"Крапля"
Кримінальна драма від Тайлера Перрі опинилась на третьому місці рейтингу.
Головна героїня фільму – Джанія, самотня мати, якій ледве вдається зводити кінці з кінцями. Вона намагається забезпечити хвору доньку, але трагічні та неочікувані події поступово доводять її до краю. Джанія вирішує піти темним шляхом та опиняється в центрі злочину.
"Крапля": дивіться трейлер онлайн
Також у десятку популярних фільмів в Україні за період 2 – 8 червня потрапили стрічки, що теж варті уваги. Деякі з них тримаються в рейтингу більш як місяць.
- "Песики";
- "Бабуні";
- "Спустошення";
- "Велика прогулянка";
- "Співучасник";
- "Секрети домашніх тварин 2";
- "Тролі. Знову разом".