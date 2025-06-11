Від комедій до трилерів: 10 фільмів, що стали найпопулярнішими на Netflix серед українців

На платформі Netflix з'явився оновлений рейтинг популярних стрічок, які обирали українці за останній тиждень. У червні глядачі найчастіше переглядали фільми різних жанрів, адже у списку є й українські комедії, і бойовики й трилери.

Свіжий список найпопулярніших фільмів може стати у пригоді тим, хто шукає нові варіанти стрічок для перегляду ввечері чи у вихідний. Кіно 24 розповість більше про останні фаворити українців на Netflix.

До слова Блискуча комедія на Netflix, яку варто подивитись з друзями літнього вечора: що це за стрічка

"Відпустка наосліп"

Вже третій тиждень поспіль українці найчастіше обирають для перегляду фільм "Відпустка наосліп" з Даніелем Салемом – кумедну романтичну драму.

У центрі сюжету – успішна київська підприємиця, яку страшенно не любить колектив. Щоб відпочити від шефині, підлеглі змушують її піти у відпустку. Жінка вирушає на верхівку Карпат у гірський будиночок. Там вона проведе свята з власником дому – військовим, який повернувся додому на відпочинок.

"Відпустка наосліп": дивіться трейлер онлайн

"Нокаут"

Друге місце в рейтингу посів французько-бельгійський бойовик за участю Сіріла Ґана.

Боєць ММА на черговому запеклому бою випадково вбиває свого суперника. Жахлива трагедія назавжди змінює життя головного героя. Він перш за все хоче загладити провину, а тому вирішує допомогти вдові колишнього бійця. Чоловік самостійно відшукує її рідного сина.

"Нокаут": дивіться трейлер онлайн

"Крапля"

Кримінальна драма від Тайлера Перрі опинилась на третьому місці рейтингу.

Головна героїня фільму – Джанія, самотня мати, якій ледве вдається зводити кінці з кінцями. Вона намагається забезпечити хвору доньку, але трагічні та неочікувані події поступово доводять її до краю. Джанія вирішує піти темним шляхом та опиняється в центрі злочину.

"Крапля": дивіться трейлер онлайн

Також у десятку популярних фільмів в Україні за період 2 – 8 червня потрапили стрічки, що теж варті уваги. Деякі з них тримаються в рейтингу більш як місяць.