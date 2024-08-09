Вибір українців: 10 найпопулярніших фільмів у першій половині 2024 року

Медіасервіс MEGOGO представив рейтинг за першу половину 2024 року. У списку вказано 10 фільмів, які найчастіше обирали українці у цей період.

Рейтинг склали за тривалістю переглядів у годинах на платформі. У безплатному перегляді лідером став фільм "Вовк з Уолл-стріт", а в передплаті найпопулярнішими стали стрічки про Гаррі Поттера. Дивіться далі рейтинг фільмів, які українці найчастіше купували на MEGOGO.

Цікаво 3 сильні фільми, які потрібно подивитися, коли втратили сенс життя

"Дюна: Частина друга"

Продовження епічної саги, де Пол Атрідіс продовжує свою місію, щоб помститися за свою родину, захопити контроль над пустельною планетою Арракіс і її найціннішим ресурсом. На нього чекають нові союзи, зради і неймовірні випробування.

"Дюна 2": дивіться трейлер онлайн

"20 днів у Маріуполі"

Документальний фільм, що розповідає про трагічні події у Маріуполі під час російського вторгнення в Україну. Очима журналістів, які залишалися у місті, глядачі бачать жахи війни, героїзм місцевих жителів і непереборний дух українського народу.

"20 днів у Маріуполі": дивіться трейлер онлайн

"Праведник 3: Остання глава"

Роберт МакКол повертається, щоб остаточно завершити свою місію і вирішити всі рахунки. У цій частині він стикається з новими ворогами, які змушують його переосмислити власне поняття справедливості та відплати.

"Праведник 3: Остання глава": дивіться трейлер онлайн

"Оппенгеймер"

Біографічна драма про Роберта Оппенгеймера, "батька атомної бомби", що розповідає про його роль у створенні ядерної зброї під час Манхеттенського проєкту і моральні дилеми, з якими він зіткнувся після цього.

"Оппенгеймер": дивіться трейлер онлайн

"Аквамен і загублене королівство"

Аквамен повертається, щоб захистити Атлантиду та світ від нової загрози. Цього разу він має об'єднати сили зі старим ворогом і знайти загублене королівство, що приховує потужну зброю, яка може знищити все живе.

"Аквамен і загублене королівство": дивіться трейлер онлайн

"Бджоляр"

Трилер про колишнього агента спецслужб, який після трагічних подій залишає свою роботу і стає бджолярем. Однак, коли його мирне життя порушує насильство, він повертається до своїх небезпечних навичок, щоб захистити близьких.

"Бджоляр": дивіться трейлер онлайн

"Uncharted: Незвідане"

Екшн-пригода за мотивами популярної відеогри, де молодий Нейтан Дрейк, шукач скарбів, разом з досвідченим напарником Віктором "Саллі" Салліваном вирушає на пошуки давно втрачених скарбів і зіткнеться з небезпечними ворогами.

"Uncharted: Незвідане": дивіться трейлер онлайн

"Вонка"

Передісторія про молодого Віллі Вонку, яка розповідає про його шлях до відкриття знаменитої шоколадної фабрики. Цей фільм покаже, як він розпочав свій бізнес і зустрів перших унікальних мешканців фабрики.

"Вонка": дивіться трейлер онлайн

"Люблю тебе ненавидіти"

Романтична комедія про двох людей, які працюють разом і спершу ненавидять одне одного, але згодом їхні взаємини розвиваються у непередбачуваний спосіб. Ця історія – про те, як любов може знайтися у найнеочікуваніших місцях.

"Люблю тебе ненавидіти": дивіться трейлер онлайн

"Швидкісний потяг"

Захопливий екшн-трилер, де кілька найманих вбивць опиняються на одному швидкісному потягу в Японії, не підозрюючи, що їхні місії переплітаються у смертельному протистоянні.

"Швидкісний потяг": дивіться трейлер онлайн