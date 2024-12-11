10 найпопулярніших фільмів і серіалів на Netflix, які обожнюють переглядати українці

Якщо ви обожнюєте переглядати фільми чи серіали саме на Netflix, то зараз саме час обрати нову стрічку. Стримінгова платформа нещодавно оновила свої рейтинги, тож ви маєте можливість знайти свіжі хіти, які стали популярними серед глядачів по всьому світу.

Про це повідомляє 24 Канал. Це ідеальний момент, щоб зануритися у нові історії, досліджувати різноманітні жанри та знайти нового фаворита для себе.

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Найпопулярніші серіали на Netflix

"Чорні голуби"

За сюжетом фільму, Гелен – загадкова жінка, яка веде подвійне життя. Вона заводить пристрасний роман із чоловіком, який абсолютно не підозрює про її таємну особистість і минуле. Їхня взаємодія починається як захопливий, але водночас небезпечний зв'язок, у якому Гелен намагається приховати від свого нового партнера те, що насправді вона не така, якою здається. Її таємниці, сховані від усіх, стають ключовим елементом її життя.

"Чорні голуби": дивіться онлайн трейлер серіалу

Проте, коли жінці раптово загрожує серйозна небезпека, її роботодавець, знаючи правду про її ситуацію, змушує Сема – чоловіка, з яким Гелен підтримує романтичні стосунки, втягнутися в її проблеми. Він закликає його захистити її, оскільки лише він може допомогти жінці вибратися з цієї скрутної ситуації.

У списку найпопулярніших стрічок також:

"Безумство"

"Імператриця" 2 сезон

"Сенна"

"Встигнути до 30" 2 сезон

"Імператриця" 1 сезон

"Таємний інформатор"

"Аркейн" 2 сезон

"Вбивайте усвідомлено"

"Черчилль на війні"

Найпопулярніші фільми на Netflix

"Наша маленька таємниця"

За сюжетом фільму, колишні закохані, які давно ображені одне на одного, несподівано виявляють, що їхні брат і сестра стали парою. Це відкриття стає справжнім шоком для обох, адже тепер їм доведеться провести Різдво разом, під одним дахом, при цьому приховуючи свою романтичну історію, яка була наповнена емоціями та болісними моментами.

Усі ці обставини змушують їх потрапити у незручну ситуацію. З одного боку, вони змушені поводитися, ніби нічого не сталося, і підтримувати нормальні стосунки з новими партнерами, з іншого – між ними продовжує існувати незакрита емоційна напруга, адже їхня колишня любов і образи не зникли безслідно.

"Наша маленька таємниця": дивіться онлайн трейлер фільму

Під час святкових днів, коли всі члени родини збираються разом для святкування Різдва, стара напруга і нерозуміння між колишніми починають спливати на поверхню. Щоб не зіпсувати святкову атмосферу і не розкрити свій секрет, їм доводиться постійно приховувати свої справжні почуття і взаємні стосунки, що призводить до комічних і курйозних ситуацій.

Серед найпопулярніших фільмів на Netflix також:

"Те Різдво"

"Ґрінч"

"SMS перед Різдвом"

"Різдвяне побачення з Герцогом"

"Трансформери: Час звіроботів"

"Зачаровані"

"Різдвяний вальс у Парижі"

"Різдво на Віндмілл-Вей"

"Повернути додому Різдво"

Обирайте свого фаворита та насолоджуйтесь переглядом онлайн уже сьогодні.