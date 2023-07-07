Що подивитися ввечері: 10 найпопулярніших фільмів і серіалів на Netflix

В Україні саме Netflix є однією з найпопулярніших стрімінгових платформ. Щотижня там опублікують рейтинг фільмів і серіалів, які українці переглядають найчастіше.

Які стрічки потрапили у список найрейтинговіших у період з 26 червня по 2 липня – розповідаємо далі.

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Найпопулярніші фільми на Netflix

Минулого тижня українці найчастіше дивилися фільм "Евакуація 2" з Кпісом Гемсвортом у головній ролі. У продовженні стрічки показують історію найманого вбивці Тайлера Рейка, який знову вирушає на смертельну місію. Тепер він рятує сім'ю безжалісного грузинського злочинця. Особливу атмосферу створює засніжений регіон Східної Європи, де розгортаються події.

"Евакуація 2": дивіться трейлер фільму онлайн

Більше фільмів у рейтингу:

"Бездоганна знахідка", 2023 рік;

"Люксембург, Люксембург", 2023 рік;

"Крізь моє вікно: Розділені морем", 2023 рік;

"Памфір", 2023 рік;

"Співай 2", 2021 рік;

"Евакуація", 2020 рік;

"Крізь моє вікно", 2022 рік;

"Щенячий патруль", 2021 рік;

"Спека", 2022 рік.



Найпопулярніші фільми на Netflix в Україні / Фото Netflix Top 10 – Global

Найпопулярніші серіали на Netflix

Наприкінці червня на Netflix вийшов довгоочікуваний 3-й сезон "Відьмака". Він став адаптацією роману "Час презирства", який є четвертою частиною фентезійного циклу "Відьмак" польського письменника Анджея Сапковського.

"Відьмак" 3 сезон: дивіться трейлер онлайн

Більше серіалів в рейтингу:

"Чорне дзеркало", 6 сезон;

"Гламур", 1 сезон;

"Відьмак", 1 сезон;

"Відьмак", 2 сезон;

"Наша планета: II", 1 сезон;

"Чорне дзеркало", 5 сезон;

"Чорне дзеркало", 1 сезон;

"Арнольд", мінісеріал;

"Фубар", 1 сезон.



Найпопулярніші серіали на Netflix в Україні / Фото Netflix Top 10 – Global