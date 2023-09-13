10 найцікавіших фільмів та серіалів Netflix, які обирають українці

Netflix недавно представив свіжий список найпопулярніших фільмів та серіалів, які активно переглядають в Україні. Лідерами стали комедія "Вибери кохання" та перший сезон шоу ONE PIECE.

Також в рейтингу ви зможете знайти український проєкт "Секс, інста і ЗНО" про одинадцятикласників звичайної вінницької школи та мультфільм 2018 року "Ґрінч". Обирайте найкраще для себе і насолоджуйтеся переглядом цих чудових фільмів теплими осінніми вечорами!

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Найпопулярніші фільми та серіали Netflix в Україні

За період з 4 по 18 вересня в Україні найбільше переглядали кіноадаптацію популярної манґи ONE PIECE. За сюжетом, молодий пірат у солом'яному капелюсі Монкі Ді Луффі разом зі своєю різномасною командою вирушає в епічну подорож на пошуки скарбів.

ONE PIECE: дивіться трейлер

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Більше проєктів у рейтингу:

"Любе дитя", мінісеріал,

"Хто така Ерін Картер?", мінісеріал,

"Розчарування", 1 і 5 частини,

"Секс, Інста і ЗНО", 1 сезон,

"Рагнарок", 1 і 2 сезони,

"Хижаки", 1 сезон.

Найпопулярніші серіали Netflix в Україні / Netflix

Найпопулярнішим фільмом Netflix серед українців стала романтична комедія "Вибери кохання". Фільм розповідає про особисте життя Кемі. Дівчина вагається, кого їй вибрати – надійного хлопця чи чарівного рокера.

"Вибери кохання": дивіться трейлер

Більше проєктів у рейтингу:

"Джек Річер: Не відступай", 2016 рік,

"Джек Річер", 2012 рік,

"Місія Стоун", 2023 рік,

"Ґрінч", 2018 рік,

"Тебе не запрошено на мою бат-міцву", 2023 рік,

"Сімейка Крудсів", 2013 рік,

Double Jeopardy, 1999 рік,

"Хакер", 2015 рік,

"Король мавп", 2023 рік.

Найпопулярніші фільми Netflix в Україні / Netflix