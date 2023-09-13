10 найцікавіших фільмів та серіалів Netflix, які обирають українці
Джерело:Netflix
Netflix недавно представив свіжий список найпопулярніших фільмів та серіалів, які активно переглядають в Україні. Лідерами стали комедія "Вибери кохання" та перший сезон шоу ONE PIECE.
Також в рейтингу ви зможете знайти український проєкт "Секс, інста і ЗНО" про одинадцятикласників звичайної вінницької школи та мультфільм 2018 року "Ґрінч". Обирайте найкраще для себе і насолоджуйтеся переглядом цих чудових фільмів теплими осінніми вечорами!
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Найпопулярніші фільми та серіали Netflix в Україні
За період з 4 по 18 вересня в Україні найбільше переглядали кіноадаптацію популярної манґи ONE PIECE. За сюжетом, молодий пірат у солом'яному капелюсі Монкі Ді Луффі разом зі своєю різномасною командою вирушає в епічну подорож на пошуки скарбів.
ONE PIECE: дивіться трейлер
Кіно навчає нас вірити в неможливе. Favbet допомагає зробити неможливе реальним. Зручний сервіс для ігор, казино, ставки на спорт – кожен знайде те, що йому до смаку.
Більше проєктів у рейтингу:
- "Любе дитя", мінісеріал,
- "Хто така Ерін Картер?", мінісеріал,
- "Розчарування", 1 і 5 частини,
- "Секс, Інста і ЗНО", 1 сезон,
- "Рагнарок", 1 і 2 сезони,
- "Хижаки", 1 сезон.
Найпопулярнішим фільмом Netflix серед українців стала романтична комедія "Вибери кохання". Фільм розповідає про особисте життя Кемі. Дівчина вагається, кого їй вибрати – надійного хлопця чи чарівного рокера.
"Вибери кохання": дивіться трейлер
Більше проєктів у рейтингу:
- "Джек Річер: Не відступай", 2016 рік,
- "Джек Річер", 2012 рік,
- "Місія Стоун", 2023 рік,
- "Ґрінч", 2018 рік,
- "Тебе не запрошено на мою бат-міцву", 2023 рік,
- "Сімейка Крудсів", 2013 рік,
- Double Jeopardy, 1999 рік,
- "Хакер", 2015 рік,
- "Король мавп", 2023 рік.