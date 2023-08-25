10 найпопулярніших фільмів та серіалів Netflix, які найчастіше дивляться в Україні

Netflix оновив рейтингові списки своїх фільмів та серіалів у кожній країні. В Україні на перші позиції вийшли стрічка "Місія Стоун" та шоу "Таблетка від болю".

Також у списку можна побачити документальний серіал "Депп проти Герд", романтичну комедію "Щастя для початківців" та мультфільм "Король мавп". Гарного перегляду!

До слова Шпигунський бойовик "Місія Стоун" з Ґаль Ґадот вже доступний на Netflix: рецензія на фільм

Найпопулярніші фільми та серіали Netflix

За період з 14 по 20 серпня 2023 року українці найчастіше переглядали шпигунський бойовик "Місія Стоун" з Ґал Ґадот у головній ролі. За сюжетом, агентка загадкової миротворчої організації повинна якнайшвидше зупинити хакерку, яка намагається викрасти її найціннішу й найнебезпечнішу зброю.

"Місія Стоун": дивіться трейлер

Першу позицію серед серіалів зайняв драматичний серіал про причини й наслідки опіоїдної епідемії в США "Таблетка від болю". У ньому розповідається про винуватців, жертв і людину, яка самотужки намагається докопатися до правди.

"Таблетка від болю": дивіться трейлер

Друге місце у рейтинговому списку розділили фільм "Чого хочуть чоловіки" та "Депп проти Герд". У комедії з Тараджі Генсон йдеться про спортивну агентку, яка використовує свою здатність чути думки протилежної статі, щоб досягти успіху в компанії, де всім керують чоловіки.

"Чого хочуть чоловіки": дивіться трейлер

У серіалі "Депп проти Герд" зображений судовий процес у справі їхнього розлучення між акторами Джонні Деппом та Ембер Герд.

"Депп проти Герд": дивіться трейлер

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