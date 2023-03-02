20 найпопулярніших фільмів та серіалів Netflix серед українців: що варто подивитися
Джерело:Netflix
В останній тиждень лютого українці найбільше переглядали на Netflix захопливий трилер "У нас є привид". А серед серіалів в лідери вибився 1 сезон історичної драми "Закон Лідії Поет".
Netflix щотижня оновляє списки рейтингових стрічок у різних країнах світу на окремому сайті "Топ 10 на Netflix". Нижче знайомтеся з тими стрічками, які дивилися українці на стрімінгу за період від 20 до 26 лютого, і обирайте собі щось до душі.
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Найпопулярніші фільми Netflix серед українців
Фільм, який найчастіше переглядали українці за період від 20 до 26 лютого, – захопливий трилер "У нас є привид". У проєкті зіграли відомі Девід Гарбор, Ентоні Макі, Дженніфер Кулідж та інші.
Знайшовши в новому будинку привида з похмурим минулим, родина стає інтернет-сенсацією, а заразом — мішенню таємної урядової організації.
"У нас є привид": дивіться трейлер
Більше проєктів у рейтингу
- "До тебе чи до мене";
- "The Strays";
- "Запах жінки";
- "Місія неможлива: Фолаут";
- "Ножі наголо: Скляна цибуля";
- "Ваші і наші";
- "Червоне повідомлення";
- "Світ Юрського періоду";
- "Любов у квадраті".
Найпопулярніші серіали Netflix серед українців
Найпопулярнішим серіалом в останній тиждень лютого став "Закон Лідії Поет". У цій захопливій історичній драмі Лідія Поет розслідує вбивства й разом із тим виборює місце в професії. Засновано на історії першої жінки в Італії, яка стала юристкою.
"Закон Лідії Поет": дивіться трейлер
Більше проєктів у рейтингу
- "Дівчина й космонавт", 1 сезон;
- "Зовнішні мілини", 1 сезон;
- "Венздей", 1 сезон;
- "Джинні й Джорджія", 2 сезон;
- "Ти", 1 сезон;
- "Ти", 2 сезон;
- "Ти", 3 сезон;
- "Напівлихий: Байстрюк самого диявола", 1 сезон;
- "Formula 1: Жени, щоб вижити", 5 сезон.