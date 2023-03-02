20 найпопулярніших фільмів та серіалів Netflix серед українців: що варто подивитися

В останній тиждень лютого українці найбільше переглядали на Netflix захопливий трилер "У нас є привид". А серед серіалів в лідери вибився 1 сезон історичної драми "Закон Лідії Поет".

Netflix щотижня оновляє списки рейтингових стрічок у різних країнах світу на окремому сайті "Топ 10 на Netflix". Нижче знайомтеся з тими стрічками, які дивилися українці на стрімінгу за період від 20 до 26 лютого, і обирайте собі щось до душі.

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Найпопулярніші фільми Netflix серед українців

Фільм, який найчастіше переглядали українці за період від 20 до 26 лютого, – захопливий трилер "У нас є привид". У проєкті зіграли відомі Девід Гарбор, Ентоні Макі, Дженніфер Кулідж та інші.

Знайшовши в новому будинку привида з похмурим минулим, родина стає інтернет-сенсацією, а заразом — мішенню таємної урядової організації.

"У нас є привид": дивіться трейлер

Більше проєктів у рейтингу

"До тебе чи до мене";

"The Strays";

"Запах жінки";

"Місія неможлива: Фолаут";

"Ножі наголо: Скляна цибуля";

"Ваші і наші";

"Червоне повідомлення";

"Світ Юрського періоду";

"Любов у квадраті".

Найпопулярніші фільми Netflix серед українців / Фото Netflix

Найпопулярніші серіали Netflix серед українців

Найпопулярнішим серіалом в останній тиждень лютого став "Закон Лідії Поет". У цій захопливій історичній драмі Лідія Поет розслідує вбивства й разом із тим виборює місце в професії. Засновано на історії першої жінки в Італії, яка стала юристкою.

"Закон Лідії Поет": дивіться трейлер

Більше проєктів у рейтингу

"Дівчина й космонавт", 1 сезон;

"Зовнішні мілини", 1 сезон;

"Венздей", 1 сезон;

"Джинні й Джорджія", 2 сезон;

"Ти", 1 сезон;

"Ти", 2 сезон;

"Ти", 3 сезон;

"Напівлихий: Байстрюк самого диявола", 1 сезон;

"Formula 1: Жени, щоб вижити", 5 сезон.

Найпопулярніші серіали Netflix серед українців / Фото Netflix