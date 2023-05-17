Найпопулярніші фільми та серіали на MEGOGO – що переглянути ввечері

Найбільший медіасервіс України MEGOGO предстаив рейтинг популярності контенту серед користувачів платформи за 1 квартал 2023 року. Які фільми та серіали увійшли до списку – читайте далі.

Раніше MEGOGO повідомляв про п’ятикратне зростання кількості переглядів українських фільмів порівняно з 2021 роком. Останні дані платформи підтверджують збереження цієї тенденції, зі збільшенням кількості переглядів у 3,3 раза порівняно з аналогічним періодом 2022 року. Про це 24 Каналу повідомила пресслужба MEGOGO.

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Найпопулярніші фільми за категоріями на MEGOGO

Поштучна покупка (TVOD)

Рейтинг очолив американський фільм жахів з елементами комедії "Меню", цифрова премʼєра якого відбулась в Україні у січні 2023 року. До першої пʼятірки цієї категорії також увійшли:

культовий науково-фантастичний "Аватар",

супергеройський фільм за коміксами видавництва Marvel Comics "Чорна пантера: Ваканда назавжди",

українсько-польська історична драма "Щедрик",

супергеройський фільм заснований на однойменних коміксах DC Comic — "Чорний Адам".

В другу пʼятірку рейтингу увійшли "Топ Ґан: Меверік", "Бандит", "Загублене місто", "Нестримне весілля" та "Фантастичні звірі: Таємниці Дамблдора".

Передплата (SVOD)

Найпопулярнішими фільмами у передплаті стали:

американський трилер "Покер фейс",

український ігровий фільм "Снайпер. Білий Ворон (Розширена версія)",

сімейна різдвяна комедія "Сам удома".

До десятки також увійшли "Вищий пілотаж", "Сам удома 2: Загублений у Нью-Йорку", "Максим Оса та золото Песиголовця", "Баракуда", "У прямому ефірі", "Месники: Завершення", "Над безоднею".

Безплатний перегляд (AVOD)

У список десяти найпопулярніших безплатних кінострічок увійшло 4 проєкти українського виробництва, які присвячені історичним подіям:

"Кіборги" режисера Ахтема Сеітаблаєва за сценарієм Наталії Ворожбит,

"Іловайськ 2014. Батальйон "Донбас" режисера Івана Тимченка,

"Донбас" режисера Сергія Лозниці,

"Крути 1918" режисера Олексія Шапарєва.

Українське виробництво

Фільм "Снайпер. Білий Ворон (Розширена версія)" очолив рейтинг фільмів українського виробництва. До нього також увійшли:

"Максим Оса та золото Песиголовця", перша в історії українського кінематографа екранізація коміксу,

художній фільм "Я працюю на цвинтарі", знятий у копродукції України та Польщі.

До десятки також увійшли фільми про війну та дві комедії, серед яких "Крути 1918" та "Господар".

Найпопулярніші фільми на MEGOGO / MEGOGO

Серіали, що найбільше дивились на MEGOGO

Передплата (SVOD)

Перші три місця у цьому рейтингу зайняли:

постапокаліптичний серіал "Ходячі мерці",

український іронічний серіал "Дільничний з ДВРЗ",

"Отець Браун", детективний серіал телеканалу BBC One.

До списку потрапили також такі серіали як "Темна матерія", "Полкан", "Дім чужих таємниць", "Опер за викликом", "Розслідування Мердока", "Навколо світу за 80 днів", "Наперекір долі".

Безплатний перегляд (AVOD)

Серед найпопулярніших серіалів доступних на MEGOGO на безплатній основі 9 з 10 — українського виробництва. Серед лідерів телесеріали "Папаньки", "Моя улюблена Страшко", "Кріпосна", "Плут", "Бункер", "Джек і Лондон", "Найгірша подруга", "Зцілення коханням", "За правом любові". Лише один іноземний проєкт, а саме шведсько-датський детективний серіал "Міст" увійшов у топ, зайнявши другий щабель.

Найпопулярніші серіали на MEGOGO / MEGOGO