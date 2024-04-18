З високим рейтингом: 3 популярні корейські дорами, від яких неможливо відірватись

Якщо вам хочеться залишитись вдома і провести час за переглядом серіалу, то корейські дорами стануть найкращим рішенням. Ці стрічки дедалі більше набирають популярності серед молоді.

Тому у матеріалі Кіно 24 дивіться список найкращих корейських серіалів про кохання та стосунки, які не дозволять вам сумувати. У нашому списку популярні, високорейтингові стрічки, які точно вартують вашої уваги.

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3 високорейтингові корейські дорами

"Цілодобова крамничка"

Рейтинг IMDb: 7.5

Це корейський серіал 2020 року. Історія розповість про Чхве Де Хьона – керівника крамнички, що працює цілодобово. Колись він відмовився від перспективної роботи у великій компанії й обрав іншу стежину.

Тепер хлопець наймає на пів ставки працівницю – Сет Бьоль. Ця дівчина з впертим характером, яка прагне боротися за справедливість, радикально змінить життя нашого героя.

"Цілодобова крамничка": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Згуба до ваших послуг"

Рейтинг IMDb: 7.9

Дон Кьон дізнається, що вона смертельно хвора і залишилося жити лише 100 днів. Вона відчуває страшну ненависть до всього навколо. Тому, коли ввечері відбувається зорепад, дівчина висловлює своє бажання, щоб настав кінець світу.

Тієї ж ночі до неї приходить дивний красень, який називається Згубою і стверджує, що може виконати її бажання. Згуба весь час свого існування ненавидів світ і мізерних людей, яких чомусь так люблять боги. Тепер він може здійснити свою власну мрію: знищити всіх людей і їхній світ без сліду.

"Згуба до ваших послуг": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Хваюгі: Корейська одіссея"

Рейтинг IMDb: 8.0

Події відбуваються у наш час. Головний герой, який колись був ченцем, перевтілюється у жіночий образ. За сюжетом дорами Сон О Ґон, колишній могутній бог, втративши свої сили через гордість, був ув'язнений на землі. Проте одного разу він дізнається, що одна дівчина може повернути йому магічні сили.

Цей серіал розповідає про бога та його кохану, які знаходять світло в темному світі, що населений злими духами.

"Хваюгі: Корейська одіссея": дивіться онлайн трейлер серіалу

Обирайте стрічку із нашого списку. Корейські дорами завжди готові вражати своїх глядачів. Цей вечір – не вийняток.