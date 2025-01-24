4 захопливі серіали на Netflix, які стали хітами у 2024 році

У 2024 році стримінгова платформа Netflix подарувала чималу кількість кінострічок, які захопили серця мільйонів глядачів. Серед тогорічних хітів опинилися трилери, драми та науково-фантастичні історії, які викликали бурхливе обговорення у соцмережах.

24 Канал підготував добірку серіалів від Netflix, які отримали багато нагород та справжнє визнання аудиторії. Ці стрічки стануть ідеальним доповненням вашого вечора.

Не пропустіть Від них перехоплює дух: 3 найкращі фільми про катастрофи, зняті на основі реальних подій

"Проблема трьох тіл"

Сюжет розгортається в Китаї у 1960-х роках. Після смерті батька науковицю Є Веньцзе відправляють на примусові роботи до Монголії. Там люди займаються вирубкою дерев. Через деякий час героїню переводять на базу "Червоний берег", де відбувається щось дивне. Виявляється, люди намагаються налагодити зв'язок з інопланетною цивілізацією. Є Веньцзе надсилає сигнал до космосу та запрошує невідомих істот прилетіти на Землю.

"Проблема трьох тіл": дивіться трейлер серіалу онлайн

"Оленя"

Молодий бармен і комік Донні намагається підкорити світ стендапу. Одного дня чоловік знайомиться із загадковою жінкою Мартою. Герой ще не знає, що станеться після його прояву доброти до відвідувачки бару. Між Донні та Мартою виникають дивні стосунки. Жінка починає переслідувати чоловіка, що призводить до низки несподіваних і небезпечних подій.

"Оленя": дивіться трейлер серіалу онлайн

"Твоя перша остання брехня"

Мая, колишня військова, намагається жити далі після смерті свого чоловіка. Розслідування справи стоїть на місці, адже поліція не змогла затримати злочинців. Одного дня жінка вирішує дізнатися більше про вбивство рідної людини. Так, Мая змушена розпочати власне розслідування, щоб зрозуміти, що насправді сталося. У процесі героїня дізнається приголомшливу інформацію про людей, яким довіряла.

"Твоя перша остання брехня": дивіться трейлер серіалу онлайн

"Ріплі"

Молодий чоловік Том Ріплі намагається вирватися зі злиднів і знайти своє місце у світі. Одного дня він отримує завдання від заможного бізнесмена – вирушити до Італії, щоб переконати його сина, Дікі Грінліфа, повернутися додому. Том погоджується, тому опиняється у Європі. Ріплі, захоплений розкішним життям, яке веде Дікі, планує не лише залишитися тут, але й стати частиною цього середовища за будь-яку ціну.

"Ріплі": дивіться трейлер серіалу онлайн

Обирайте серіал з переліку й пориньте у світ кінематографа. Насолоджуйтеся переглядом!