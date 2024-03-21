Серед лідерів новинки 2024: 3 серіали на Netflix, які зараз найпопулярніші в Україні

На Netflix вже доступний оновлений щотижневий перелік найпопулярніших фільмів і серіалів, які дивляться в різних країнах світу. Українські глядачі особливо зацікавились новими стрічками, що з'явилися на платформі недавно.

До речі, "Аватар" досі тримається у трійці найпопулярніших сьогодні. Однак цю кінокартину уже випередило два інших популярних серіали. У списку, який опублікуємо нижче, дивіться, які стрічки точно вартують вашої уваги.

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Які серіали зараз дивляться на Netflix в Україні

"Сигнал"

Зараз рейтинг серіалів очолює ця чотирисерійна драма у стилі фентезі. Цей серіал розповідає про зникнення астронавтки, що примушує її рідних безутішно шукати відповіді. Однак чим більше вони розкривають, тим більше виявляється правда, розголошення якої може вплинути на весь світ.

"Сигнал": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Джентльмени"

Сьогодні цей серіал посідає друге місце за популярністю в Україні. Він є спін-оффом однойменного фільму Гая Річі, який здивував світ у 2019 році. У головній ролі Едді Горнімана з'явився Тео Джеймс.

Історія про те, як після успадкування сімейного маєтку, аристократ Едді розкриває, що тут розташована велика імперія марихуани, а її власники не збираються звідси виїжджати.

"Джентльмени": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Аватар: Останній захисник"

У житті, як і в улюблених фільмах, важливо вірити в успіх. А ліцензійна букмекерська компанія Favbet підтримує гравців у їхньому прагненні перемогти. Тут передбачили зручний інтерфейс, систему бонусів та розіграшів. Все, аби грати було ще зручніше, а виграші – ставали вищими.

Це серіал, який уже декілька тижнів тримається у рейтингу найпопулярніших, ба більше, очолює його.

У цьому фентезі розповідається історія молодого повітряного мандрівника, на ім'я Аанґ, який прокидається у виснаженому війною світі. Разом із новими товаришами Соккою і Катарою він вирушає в небезпечну подорож, щоб здійснити своє призначення як наступний Аватар.

"Аватар: Останній захисник": дивіться онлайн трейлер серіалу

Обирайте якісне кіно, яке можна подивитись на стримінговій платформі Netflix. Та насолоджуйтесь серіалами, які популярні у всьому світі.