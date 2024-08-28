Українська стрічка серед найкращих: 10 надцікавих серіалів на Netflix, які обирають українці

Стримінгова платформа Netflix постійно оновляє рейтинги найпопулярніших стрічок серед українських глядачів. Якщо вам важко зробити вибір, ми готові спростити вам життя.

У матеріалі Кіно 24 зібрано найкращі серіали на Netflix, які вартують вашого перегляду. Тут абсолютно різні жанри, тому кожен зможе обрати для себе щось особливе.

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Найпопулярніші серіали на Netflix

"Емілі в Парижі" 4 сезон

15 серпня на Netflix вийшов довгоочікуваний четвертий сезон серіалу "Емілі в Парижі".

У центрі уваги опиняється Емілі Купер, яка знову опиняється перед складними романтичними та професійними випробуваннями. Її серце розривається між двома чоловіками, але ситуація ускладнюється ще більше, коли вона дізнається, що Габрієль, один із її залицяльників, очікує дитину зі своєю колишньою дівчиною.

Не менш драматично розвиваються події й на професійному фронті. Сільві, начальниця Емілі та керівниця агентства Agence Grateau, стикається з важливим вибором, який тягнеться з її минулого і впливає на її майбутнє, зокрема, на її шлюб. Крім того, у самому агентстві назрівають зміни – команда стикається з кадровими перестановками, що загрожує стабільності їхньої роботи та особистим стосункам між колегами.

Четвертий сезон обіцяє бути не менш насиченим, ніж попередні, адже головні герої продовжують балансувати між особистими та професійними викликами у романтичному та яскравому Парижі.

Уже 12 вересня прихильникам варто очікувати продовження стрічки. Не пропустіть!

"Емілі в Парижі": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Посібник з убивства для хороших дівчат" 1 сезон

Сюжет розгортається в тихому англійському містечку, де п'ять років тому сталося жорстоке вбивство 17-річної дівчини. Цей трагічний злочин залишив глибокий слід у місцевій спільноті, проте через роки його деталі все ще залишаються загадковими. Багато хто вже змирився з тим, що правду ніколи не дізнаються, але одна студентка, яка давно зацікавилася цією справою, вирішує діяти.

"Посібник з убивства для хороших дівчат": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Американське вбивство: Лейсі Петерсон" 1 сезон

У центрі сюжету цього документального серіалу – трагічна історія Лейсі Петерсон, яка на восьмому місяці вагітності зникла за загадкових обставин у грудні 2002 року. Її зникнення приголомшило всю країну і викликало масштабні пошуки, у яких взяли участь правоохоронні органи, ЗМІ та численні волонтери.

Усі сподівалися на щасливий фінал, але ці надії були зруйновані, коли через кілька місяців були виявлені тіла Лейсі та її ненародженої дитини в затоці Сан-Франциско.

"Американське вбивство: Лейсі Петерсон": дивіться онлайн трейлер серіалу

У списку найкращих серіалів також можна знайти такі стрічки:

"Академія "Амбрелла"" 4 сезон

"Емілі в Парижі" 1 сезон

"Емілі в Парижі" 3 сезон

"Емілі в Парижі" 2 сезон

"Джентльмени" 1 сезон

"Бріджертони" 3 сезон

"Жіночий лікар. Нове життя" 1 сезон

Серед найпопулярніших стрічок виявився навіть серіал, який полюбився всім українцям "Жіночий лікар. Нове життя". Обирайте сюжет, який зацікавив вас найбільше та насолоджуйтесь.