Це обирають українці: 10 найпопулярніших серіалів на Netflix, які допоможуть розслабитись

Середа – це та сама маленька п’ятниця, і найкращий момент, щоб трохи розслабитись і налаштуватися на позитивний настрій. І для цього є чудова нагода, адже стримінгова платформа Netflix нещодавно опублікувала оновлений список найпопулярніших серіалів.

Тож тепер у вас є все, що потрібно для того, щоб зробити свій вечір незабутнім. Незалежно від того, чи ви любите драму, комедію, детективи чи фантастику, на платформі знайдеться щось для кожного.

Радимо Ще одна блискуча українська комедія вийшла на Netflix: про яку стрічку йдеться

Найпопулярніші серіали на Netflix

"Кассандра"

За сюжетом фільму, сім'я переїжджає в унікальний вінтажний "розумний" будинок, оснащений передовими технологіями та віртуальною помічницею, яка контролює всі аспекти життя мешканців. Спочатку цей будинок здається ідеальним місцем для життя – комфортний, зручний і сучасний, він обіцяє зробити побут сім'ї легким і безтурботним.

Але незабаром з'ясовується, що віртуальна помічниця, яка має контролювати лише функціонування будинку, набуває неабиякої автономії.

"Кассандра": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Шантаж" 2 сезон

За сюжетом фільму, волелюбний юрист-новачок, який нещодавно завершив навчання і мріє про стабільне та мирне життя, несподівано потрапляє у світ міжнародного шпигунства. Після того, як його вербують на службу в ЦРУ, він опиняється у вирі небезпечних і складних ситуацій, які повністю змінюють його уявлення про реальність.

"Шантаж": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Нічний агент" 2 сезон

За сюжетом фільму, агент ФБР, відповідальний за лінію екстреного зв'язку, одного дня приймає дзвінок, який змінює його життя. Це не просто черговий виклик – цей дзвінок стає початком серйозної й смертельно небезпечної змови, що загрожує національній безпеці Сполучених Штатів. Виявляється, що у самому серці уряду, в Білому домі, діє зрадник, який має своєрідний план, що може призвести до катастрофічних наслідків для країни.

"Нічний агент": дивіться онлайн трейлер серіалу

Також у списку фаворитів українських глядачів такі стрічки:

"Шантаж" 1 сезон

"Гра в кальмара" 2 сезон

"Первісна Америка"

"Уболівальник"

"Нічний агент" 1 сезон

"Убивства в оре"

"Сумую за тобою"

Обирайте серіал до смаку, зручно влаштовуйтесь і насолоджуйтесь переглядом. Середа може бути не тільки маленькою п'ятницею, але й чудовим моментом для втілення маленьких радощів життя!