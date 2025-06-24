10 найпопулярніших серіалів на Netflix, що підкорили українських глядачів
- Netflix опублікував рейтинг найпопулярніших серіалів в Україні, серед яких "Джинні й Джорджія" 3 сезон, "Уцілілі", та "Відділ нерозкритих справ".
- Серіали різних жанрів, від кримінальних драм до детективних трилерів, здобули популярність серед українських глядачів за останній час.
Платформа Netflix оновила рейтинг фільмів та серіалів, що стали лідерами за переглядами минулого тижня. Українці дивилися різноманітні шоу – від детективних трилерів до чорних комедій.
Новий рейтинг від Netflix може стати в пригоді кіноманам, які в пошуках якісних та популярних серіалів. Кіно 24 детальніше розповість, які саме стрічки полюбилися українським глядачам за попередній тиждень червня.
До слова Джоан Роулінг відверто поділилась думками про серіал "Гаррі Поттер": "Я прочитала перші епізоди"
"Джинні й Джорджія" 3 сезон
Новий сезон цієї драми вже другий тиждень лідирує у топі популярних серіалів, а попередні сезони також потрапили до рейтингу.
"Джинні й Джорджія" розповідає про складні стосунки між матір'ю й донькою, тому резонують з досвідом багатьох глядачів. Фінал другого сезону заінтригував – все завершилось на арешті Джорджії. Свідком злочину матері став її син Остін. Донька Джинні просить його збрехати. Загалом сім'я знову опиняється під загрозою.
"Джинні й Джорджія" 3 сезон: дивіться трейлер онлайн
"Уцілілі"
Кримінальна драма з 6 епізодів дебютувала зі 100% рейтингом на Rotten Tomatoes. Серіал високо оцінили критики, тому не дивно, що він у топі для українських глядачів.
Драма розповідає про Кірана Елліота, в рідному містечку якого стається жахливий шторм. Гине троє його близьких людей. 15 років після трагедії хлопець повертається додому з сім'єю й дізнається про вбивство молодої жінки. Містянам належить розкрити таємниці, щоб позбутися болючих спогадів.
"Уцілілі": дивіться трейлер онлайн
"Відділ нерозкритих справ"
Шотландський кримінальний серіал продовжує завойовувати любов українських глядачів. Він створений за мотивами книг письменника Юссі Адлера-Олсена.
Головний герой Карл Морк – талановитий, але замкнутий детектив, який після невдалого завдання стає головою відділу нерозкритих справ в Единбурзі. У його команду додається колишній поліціянт з Сирії Акрам Салім, молода курсантка Роуз та Джеймс Гарді, паралізований після поранення.
"Відділ нерозкритих справ": дивіться трейлер онлайн
Раніше ми розповідали, які серіали варто подивитися фанам "Відділу нерозкритих справ".
Також до списку 10 найпопулярніших серіалів потрапили й інші стрічки. За останній тиждень українці часто переглядали таке кіно:
- "Сирени"
- "Джинні й Джорджія" 1 сезон
- "Сара – жінка в тіні"
- "Джинні й Джорджія" 2 сезон
- "Фубар" 2 сезон
- "Анела"
- "Затишок".