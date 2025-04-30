Неможливо відірватися: 10 найпопулярніших серіалів на Netflix, які стали фаворитами українців

На Netflix традиційно опублікували оновлений щотижневий рейтинг найпопулярніших фільмів та серіалів. Українці минулого тижня проявили прихильність до детективного, драматичного кіно та трилерів.

Вже третій тиждень поспіль лідерські позиції зберігає детективний трилер "Садівник", що підкорив українських кіноманів. Про це повідомляє Кіно 24 з посиланням на Netflix.

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"Садівник"

У центрі сюжету кримінальної драми – хлопець, який втратив можливість відчувати через давні травми. У нього немає жодних почуттів, тому він спокійно здійснює страшні вбивства, прикриваючись садівником.

Ці злочини він скоює "на замовлення" своєї матері, яка користується рисами свого сина. Та її надійний план починає руйнуватися, коли головний герой раптово закохується у свою наступну жертву.

"Садівник": дивіться трейлер онлайн

"Ти" 5 сезон

Психологічний трилер розповідає про Джо Голдберга, менеджера книгарні в Нью-Йорку. Зустрівши молоду письменницю Ґріневру, він у неї закохується. Та почуття Джо перетворюються на токсичну одержимість. Він слідкує за дівчиною, використовує соцмережі та різні технології, щоб не відривати від неї очей.

Події 5 сезону відбуваються через роки. Він одружений з багатійкою Кейт, всі злочини скидає на колишню й повертається до Нью-Йорку, де стає відомою та впливовою людиною. Але й тут його наздоганяють темні бажання.

"Ти" 5 сезон: дивіться трейлер онлайн





"Злі духи"

На третьому місці серед популярного – український містичний детектив з Олександром Яремою та Олександром Яцентюком.

У центрі сюжету – слідчий з Києва, який після поранення вирушає на реабілітацію до карпатського села. Замість відновлення його чекають дивні та моторошні події. Він змушений долучитися до розслідування таємничих злочинів. Місцевий дільничий хоче якнайшвидше у всьому розібратись, а селяни вважають, що у всьому винна містика.

Зараз українці часто переглядають й інші проєкти. Це як абсолютно нові картини, так і свіжі сезони легендарних серіалів. До десятки найпопулярніших потрапили: